UMNO Emergency Meeting : 138 UMNO Division Chief Rejects The Motion Tabled By Zahid To Force Ismail Sabri To Interfere In Najib Case

An “urgent and important” meeting involving Umno division leaders at Menara Dato Onn today is expected to be a heated affair following rumours that some leaders are not satisfied about not being nominated for the next general election (GE15).

An Umno source told FMT the tense situation was giving Umno president Ahmad Zahid Hamidi a “headache”, resulting in the call for all division heads to meet at the party headquarters here.

About 150 of the 191 division heads are expected to be present.

“There were some complaints about (GE15) candidates. There were also arguments last night (at various division meetings), but it’s normal,” the source said.

“The reason behind the complaints is that it has been Umno’s tradition for decades that when someone becomes the division leader, he also becomes the candidate for the parliamentary seat.

“But now, when there are new faces put forward, some leaders are not satisfied. Those who lost in the last general election want to contest again. Once they have lost, that should be it.

“So, this is what is giving Zahid a headache. But he’s strict.”

Among the Umno division leaders seen entering Menara Dato Onn were Kinabatangan Umno chief Bung Moktar Radin, Lenggong Umno chief Saarani Mohamad and Johor Bahru Umno chief Shahrir Samad.

However, it is understood that Pasir Salak Umno head Tajuddin Abdul Rahman, Ketereh Umno head Annuar Musa and Arau head Shahidan Kassim will not be attending.

Members of the media scrambled to the Umno headquarters after receiving word of the “urgent and immediate” meeting.

A WhatsApp message from Umno secretary-general Ahmad Maslan sent late last night stated that Zahid and Umno deputy president Mohamad Hasan wanted to meet Umno division heads at a special meeting regarding “a very important issue for the party’s future”.

The message, sighted by FMT, said the issue had to be attended to promptly.

Mesyuarat tergempar melibatkan ketua-ketua bahagian UMNO yang berlangsung di ibu pejabat parti itu pada Isnin gagal mencapai kata sepakat untuk mendesak Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob campur tangan dalam kes mahkamah melibatkan Datuk Seri Najib Razak.

Sumber dalaman memberitahu Astro AWANI, ramai ketua bahagian yang hadir mesyuarat tersebut tidak bersetuju dengan arahan yang dikeluarkan pemimpin utama UMNO.

Menurut sumber itu lagi, ada dalam kalangan kalangan ketua bahagian yang terpaksa datang selepas diugut tidak akan diberi watikah untuk bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-15 (PRU15).

“Kami (ketua bahagian UMNO) dapat jemputan untuk hadir mesyuarat tergempar ini malam tadi dan di sebelah pagi cuma 54 orang sahaja yang datang.

“Tetapi ada ugutan jika tidak datang ke mesyuarat tergempar ini maka tidak akan menerima watikah untuk bertanding dalam PRU15, maka datanglah lagi 20 orang ketua bahagian.

“Pengerusi perhubungan juga dipaksa datang ke pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu dinyatakan untuk desak PM campur tangan kes mahkamah tetapi ramai yang tidak bersetuju.

“Ramai juga ketua bahagian yang menentang cadangan tersebut kerana ia merupakan salah guna kuasa dan akan memberi kesan kepada UMNO jika dilihat campur tangan dalam kes mahkamah,” dakwa sumber tersebut.

Sumber tersebut juga memaklumkan, ada yang berpendapat sekiranya Perdana Menteri campur tangan dalam kes mahkamah ia boleh menyebabkan UMNO sekali lagi tewas dalam PRU15.

Sebelum ini, SuaraTV melaporkan mesyuarat tergempar Ketua-ketua UMNO Bahagian bersama Presiden tengah hari tadi dikatakan bertujuan mendesak Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masuk campur dalam kes mahkamah.

Menurut sumber, perjumpaan tersebut bermula dengan desakan agar Ismail Sabri mengarahkan kehakiman menangguhkan kes Najib selama tiga bulan.

Desakan kedua ialah mahukan Perdana Menteri menasihati Peguam Negara agar mendakwa Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Mohd Nazlan Mohd Ghazali.

Bagaimanapun sebahagian ketua bahagian menentang cadangan tersebut kerana ia merupakan salah guna kuasa dan menghakis prinsip pengasingan kuasa.

Antara yang menentang desakan tersebut ialah Ketua UMNO Bahagian Muar, Datuk Seri Razali Ibrahim.

Perdana Menteri sebelum ini menegaskan, beliau tidak mencampuri sebarang urusan mahkamah dan mengangkat prinsip pengasingan kuasa.