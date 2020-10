Astro Awani Reported There Are UMNO MPs Suggesting To Support Anwar To Be PM In BN MPs Emergency Meeting In PWTC

Ada antara kalangan Ahli Parlimen Barisan Nasional (BN) yang membangkitkan cadangan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim disokong sebagai Perdana Menteri, dedah seorang daripada mereka yang menyertai perjumpaan dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada Isnin.

Bagaimanapun, sumber berkenaan berkata, jika ada sebarang perbincangan dengan Pengerusi Pakatan Harapan itu, ia sama sekali tidak boleh melibatkan penyertaan DAP.

Kata sumber itu lagi, UMNO dan BN tetap berpegang pada prinsip “No DAP” jika ingin mencari jalan keluar dari kemelut politik sedang melanda negara ketika ini.

Bagaimanapun, Ahli Parlimen Padang Besar, Datuk Zahidi Zainul Abidin pula memaklumkan kepada wartawan bahawa prinsip “No Anwar, No DAP” yang dipegang selama ini selari dengan keputusan Majlis Tertinggi UMNO sebelum ini.

Apa yang kita bincang, rata-ratanya bertegas kita tidak akan bekerjasama dengan parti yang terdahulu, itu sahaja keputusan… contohnya pandangan ramai di kalangan Ahli Parlimen BN adalah “No Anwar, NO DAP”.

“Kita akan kekalkan keputusan itu sehingga Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO buat keputusan sebaliknya, maksudnya ubah yang membolehkan keputusan itu diuubah adalah kuasa MKT,” kata Zahidi lagi.

Terdahulu, Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mengesahkan antara agenda perbincangan ialah peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, susulan titah Yang di-Pertuan Agong semalam berhubung penolakan Pengisytiharan Darurat.

Source : Astro Awani

Barisan MPs gather at PWTC after King’s no emergency decision

The emergency meeting among Barisan Nasional leaders taking place here today is expected to discuss the position of the coalition in the Perikatan Nasional (PN) government and its support for Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin.

BN treasurer-general Datuk Seri Hishammuddin Hussein said he would be attending the emergency meeting to find out BN’s views and support for Muhyiddin.

“That (Muhyiddin’s position) will be discussed and I want to know the decision of BN on this,” he told reporters when met the lobby of Menara Dato Onn at the Putra World Trade Centre here today.

Pressed if Umno still supports PN, Hishammuddin, who is also foreign minister, said he was unsure and asked all to wait for the decision by the Umno Supreme Council.

Apart from Hishammuddin, other BN members of parliament spotted at Menara Dato Onn, where the emergency meeting chaired by coalition chairman Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi is being held, included Energy and Natural Resources Minister Datuk Dr Shamsul Anuar Nasarah; Science, Technology and Innovation Minister Khairy Jamaluddin; and, Federal Territories Minister Tan Sri Annuar Musa.

It was earlier reported that Zahid, who is also Umno president, is chairing an emergency meeting with MPs from BN.

Other BN and Umno leaders who had arrived for the meeting included Gua Musang MP Tengku Razaleigh Hamzah, former prime minister Datuk Seri Najib Razak (Pekan), Datuk Seri Abdul Azeez Rahim (Baling) and Tan Sri Noh Omar (Tanjong Karang).

Also spotted was Human Resources Minister Datuk Seri M. Saravanan of MIC.

Source : NST