Bekalan Ayam Kini Tiba – Tiba Melebihi Permintaan : Kartel Minta Dibenarkan Eksport Semula Ayam Ke Luar Negara

Kerajaan digesa untuk membenarkan semula eksport ayam ke luar negara memandangkan bekalan sudah pulih di pasaran selain pengeluaran melebihi permintaan.

Jurucakap sebuah NGO penyelidik pasaran ayam, Hanafi Mukhriz berkata, rekod pengeluaran ayam dalam negara adalah sebanyak 106% berbanding tahap sara diri (SSL).

Katanya, semakan harga jualan ayam di beberapa buah negara di dunia menyaksikan, Malaysia merupakan negara menjual ayam pada harga yang rendah.

“Justeru, rugi sekiranya kerajaan meneruskan larangan mengeksport ayam daging/segar ini ke luar negara walaupun beberapa sekatan sebelum ini telah pun ditarik balik yang menyebabkan penternak rugi dalam tempoh jangka masa panjang.

“Penternak ayam di Malaysia sudahpun berdepan kehilangan pasaran apabila Singapura bertindak membeli ayam dari Indonesia dan bekalan itu masuk mulai minggu lalu, selepas kita menguatkuasakan larangan penjualan ayam daging/segar ke republik itu,” katanya.

Dalam pada itu, Hanafi berkata, Malaysia haruslah menawarkan semula produk ayam hidup/segar ini ke pasaran dunia memandangkan harga jualan komoditi tersebut merupakan terendah di Asia tenggara ketika ini.

Katanya, dengan kebenaran semula itu, Malaysia boleh menjadi pemain utama penjualan ayam di Asia dan sekaligus menarik pelabur asing untuk terus melabur di sini.

“Jika sekarang ini tahap SSL 106%, ianya boleh ditingkatkan lagi kepada kadar melebihi 135% sekiranya penternak meningkatkan pengeluaran mereka.

“Untuk membenarkan perkara itu berlaku, maka penternak mesti menarik pelabur asing membuat pelaburan di di ladang mereka,” katanya.

Beliau juga berkata, perkara itu boleh dilakukan dengan kerajaan dan pihak penternak duduk semeja, berunding seperti sedang dijalankan oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Ronald Kiandee masa ini.

Katanya, apa yang penting penternak mahu membuat keuntungan daripada perniagaan yang dijalankan manakala kerajaan memastikan rakyat tidak terputus bekalan dan mendapat harga yang adil kepada mereka.

“Penternak ini pula tidak menyalahgunakan subsidi yang diterima dengan menuntut semula bagi setiap kilogram dijual sedangkan ayam tersebut tidak dijual di dalam negara,” katanya.

Pada Khamis lalu, Ronald berkata, larangan eksport ayam kini hanya terhad kepada ayam bulat atau ayam hidup.

Katanya, manakala produk ayam lain selain daripada ayam bulat ini telah pun dibenarkan eksport.

Source : FMT

In bid to fight chicken cartel, NGO moots boycott till prices drop

In a bid to fight “chicken cartels”, an NGO has called on Malaysians to stop, or at least reduce, the purchase of raw chicken until prices drop.

“If in a week you buy seven chickens, try to reduce it to two. If possible, don’t buy at all until the price of chicken drops,” Small and Medium Entrepreneurs Alliance (Ikhlas) president Ridzuan Abdullah told a press conference today.

“Let’s show who is stronger, the cartels or us?”

Ridzuan said the cartels, which he claimed were made up of vendors, NGOs and associations which controlled the import and supply of chicken, were behind the rising prices.

He said it was not just Malaysians who were part of these cartels, as there were also foreigners, including vendors, involved.

He warned that the issue of rising chicken prices could possibly jeopardise national security, as chicken meat was part of the staple diet for most Malaysians.

Ridzuan said Ikhlas would be lodging a police report against these cartels some time next week.

“We hope authorities will be able to take stern action,” he said.

On the current ceiling price of RM9.40 for a kg of chicken, he said it should be reduced to around RM8 before Ikhlas was willing to call for an end to the boycott.