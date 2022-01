Breaking News : Tun Mahathir In CCU – Doctors Think Tun M Won’t Make It & They Are Asking Family To Visit As Soon As Possible

0 SHARES Share Tweet

Tun Mahathir Officer Reply To The Press

Hi guys. Thank you for the understanding. And I think we’ve all worked pretty well to understand each other much. At this point in time on our side, we are governed by sensitivities and issues of consent and authority. I’m doing my level best to get those issues out of the way so that we may give a clear and accurate picture of the situation. So bear with us a while till we get that sorted out. Whatever is within my authority I will reply as immediate as i am able to.

Pengamal media mula berkumpul di hadapan Institut Jantung Negara (IJN) bagi mengikuti perkembangan kesihatan bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Ia susulan timbul dakwaan kesihatan Tun Mahathir Mohamad berada dalam keadaan membimbangkan di pusat perubatan itu.

Bagaimanapun, IJN ketika dihubungi Kosmo! sebentar tadi memaklumkan akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat berhubung perkembangan semasa kesihatan bekas Perdana Menteri tersebut.

Difahamkan, bekas Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh tersebut pernah dimasukkan ke IJN untuk kali kedua pada 7 Januari lalu bagi menjalani prosedur perubatan elektif di hospital berkenaan.

Sementara pada 16 Disember lalu, Mahathir turut dimasukkan ke IJN buat kali pertama bagi menjalani pemeriksaan kesihatan dan dibenarkan keluar hospital kira-kira lapan hari kemudiannya.

Bapa Pemodenan itu yang berusia 97 tahun juga merupakan Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air (Pejuang).