网民评论：一眼看出李元玲比较林云姐的临场表现、智商高低、钢琴演奏、回复黑粉的能力

（吉隆坡10日讯）大马网红李元玲（Cathryn Lee）日前受邀上“正面交锋FaceTalk”的脱口秀直播节目时，因遭类似“黑粉“留言批评弹钢琴能力差，结果大发雷霆，在节目中暴走，就连主持人们也相当错愕。

据影片中显示，当时主持人要求李元玲和他的音乐团队一起演奏，于是，她就表示弹指流行歌曲“和爱很爱你”。岂料，却有网友留言：“一个人如果喜欢音乐，会容易融入歌曲、乐器或任何音乐，但她似乎（对这些）不感兴趣。”



曾在网络上被封为“钢琴女神”的她突然暴怒，更表明她是被邀请上节目参加问答环节，更没被告知要在节目中表演弹奏歌曲，她表示：“我是一名古典钢琴家，不是键盘乐器演奏家…我不是歌手…我坐着我又不知道我可以做什么，我跟着唱我又不会…键盘乐器演奏我也没准备，你要知道，不是每个钢琴家坐下来就会弹（歌曲），就什么（歌曲）都会弹的嘛。”

“全部人都在讲我尴尬，你有看到全部人在讲我尴尬吗？我尴尬什么…”

“全部人都在骂着我，你看！”

此外，李元玲早前也曾在IG Story上批评“女子M码等于肥胖”的言论，遭到网民的炮轰，除了指责她贬低女性之外，更指她的价值观有问题。

随后，网民更批评她应多多练习钢琴技术，她也因此在网络上公开自己获得大学表演硕士学位的相关证书（Associated Board of the Royal Schools of Music 英国皇家音乐学院联合委员会）。岂料，有网民眼尖发现她的学历证明与另一位获得音乐硕士学位（FRSM）的女生，无论角度还是色调，都类似相同，似乎李元玲只是将别人的证书名字改成自己的名字，而据影片表示，有记者也曾在网络上搜寻有关她的证书资料，但却没找获任何相关证明。

但由于我国马来西亚网红界的才女少之又少，于是，这起事件的发生导致众多网民都开始热搜「林云姐练琴」，又再次上了全马的热搜榜！

据悉，被誉为我国“全民姐姐”的林云（Leng Yein）自15岁起便已经接触钢琴以及自修，平日里她都靠自己不断地在脸书开直播与粉丝们互动之余，也会让粉丝们点歌来逼自己勿忘怎么弹钢琴。在直播影片上，她完全不用看谱，也不需要靠乐谱，更不用时间去练习，仅靠本身超强的听觉能力，便能满足所有点歌的粉丝的需求，当场表演。

她的临场表现完全堪称满分，无论是古典音乐或是流行音乐，即使她不曾听过那首歌，也只需要旁人一唱一哼，或在YouTube上搜索歌曲，便能直接在现场弹奏出来。

无论是网民还是小编，我们都认为林云在临场表现、智商高低、钢琴演奏、回复黑粉的能力都比上一位来得更好。比方说，林云姐早前也曾遭到逾有数百人注册新的Instagram账号对林云姐和她的家人进行人生攻击，言辞中带有负面的激动情绪，甚至还写上：“要烧你（LengYein）的家还有家人”、“你应该自杀”、“你去死”、“你为什么还不死，你不死都没用”、“八婆”、“山鸡”以及其他等等带有攻击性的粗暴字眼。

从众多网民看来，林云姐依然带着平常心去回复这些“网络霸凌者”，甚至还祝他们“新年快乐”，这举动让各界人士人士认为林云姐并不曾有做过任何网络霸凌的举动，她本人甚至还劝勉大家别插手此事，因为这毕竟只是她们的私事，希望大家别抱有“以其人之道，还治其人之身”的做法，希望各位能够袖手旁观，别再让此野火继续猛烧下去。

此后，林云姐也鲜少在网络上开直播与粉丝们互动，平日里也只是帮忙粉丝们将广告放在IG Story上，小编相信应该很多粉丝都开始想念林云姐在直播演奏给他们听了。

林云姐，小编代替粉丝默默的问一句，你到底消失去哪里了啊？