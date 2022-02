Explosive : Former Mahathir Political Secretary Accused Malaysia Working With CIA To Spread Virus Using Bats To Make Billions Of Dollars In Profit

0 SHARES Share Tweet

Matthias Chiang Accused Malaysia Government Colloborate With CIA & Eco-Alliance

Matthias Chiang : Forget About Wuhan Lab. Watch explosive Malaysian politics: Secret Collaboration With USA for Gain of Function to Spread Coronavirus Using Bats

(Singapore mentioned on the 33 mins in passing)

Malaysia has lots of bat caves. Secret collaboration for Gains of Function Research was carried out with Ecohealth Alliance (CEO Peter Daszak, CIA) by Malaysia’s Health and Research Institutions for 14 years. Their Ultimate Goal is to inject everyone with transmissible vaccines (not virus) to make billions of dollars in profit.

Don’t take my word for it. Matthias Chang, former political secretary of Tun Dr Mahathir Mohamad has all the documentary evidence of the collaboration to show you in this video. He said forget about Wuhan.

Matthias Chiang Menuduh Kerajaan Malaysia Bekerjsama Dengan CIA

Ini adalah rumusan ringkas dalam video Matthias Chiang selama hampir sejam lamanya yang bertajuk EXPLOSIVE: SIGNED DOCUMENTS-MALAYSIANS/MOH COLLABORATION WITH ECO-ALLIANCE & CIA : TRAITORS – Link

Berdasarkan perbicaraan Senat US oleh Robert Malone ke atas Dr Fauci, telah terbuka fakta bahawa Covid-19 bukan berasal dr Wuhan, tetapi virus dan vaksin ini telah dibangunkan di Malaysia sejak 2017 lagi dan dibawah pengetahuan DG Hisyam, KKM dan kerajaan politik Malaysia selama ini.

PROJECT DEFUSE: “Defusing the threat of bat-borne coronavirus” dibawah kelolaan Eco-Health Alliance yang mempunyai kepakaran R&D mengkaji dan membangunkan virus & vaksin selama 14 tahun di Malaysia bersama KKM.

Kesemua surat – surat ini merupakan bukti – bukti yang dibentangkan dalam siasatan jenayah kemanusiaan yang sedang dijalankan di seluruh dunia termasuk US Senate Hearing, Mahkamah Kemanusiaan Nuremburg Germany. Surat – surat ini boleh dimuat-turun dari website yang berkenaan.

Matthias Chang mencabar kesemua yang disebutkan termasuk PM2 terdahulu untuk menjawab dan mengambil tindakan terhormat sebagai Patriot/ Pahlawan sebenar yang melindungi rakyat dan negara ini.

Siapa Mastermind (kepala) di belakang semua ini?

Adakah segala yang dibongkarkan oleh Matthias Chiang adalah berita palsu atau berita benar ? Adakah ini merupakan satu jenis pembongkaran yang sahih? Apakah objektif dan tujuan beliau membongkarkan isu ini?

