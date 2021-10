Former KLIA Official Exposes How Multiple VIP Politicians Smuggle Cash Into Malaysia Using Private Jets All The Time- RM 49 Million Was Brought In Related To Najib

0 SHARES Share Tweet

Never would we have thought politicians can do this, well, just because they’re VIPs doesn’t mean they won’t commit crime, right?

According to Berita Harian, a shocking exposure revealed that private jets belonging to VIPs and senior officials have long been used to smuggle cash into our country.

In the revelation on September 3, this was made possible because the authorities went easy on them when exiting the airport.

In fact, scanning machines were rarely used to scan the VIPs’ or politically-connected individuals’ luggage and carry-on bags to the extent that massive amounts of cash can be easily brought in to Malaysia.

It was also believed that a whopping RM42 million was brought in by an agency related to the Prime Minister’s Department in April for political usage in the 14th general election.

The former head of Immigration operations at Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Datuk Shahul Hamid Abdul Rahim confirmed the existence of such activities and added that it has become a common practice here.

Shahul said,

“THIS ACTIVITY HAS BEEN KNOWN BY VARIOUS LAW-ENFORCEMENT AGENCIES BUT (THEY) FAILED TO ERADICATE IT. WHEN THE VIPS’ PLANES LAND AT THE AIRPORT, THEY WOULD BRING OUT THEIR LUGGAGE AND NO STRICT CHECKING WOULD BE CONDUCTED. THIS HAPPENS ALL THE TIME.

“THIS IS ALSO THE REASON WHY OUR COUNTRY IS FLOODED WITH FOREIGN CURRENCY SUCH AS US DOLLARS.”

He also noted that security checks at the entrance of the airport should be strengthened as it’s our biggest weakness now.

It is known that any civilian bringing in more than RM41,000 will have to declare it at the Customs Department and subsequently get a permission from Bank Negara. However, top leaders and VIPs can skip these steps entirely.

Whoa! If they can easily leave that airport without having their luggage scanned, what’s stopping them from bringing in items other than cash, right?

Pesawat atau jet persendirian yang ada kaitan dengan pemimpin atau orang kenamaan dipercayai digunakan untuk menyeludup masuk wang tunai dalam jumlah besar ke negara ini.

Ia berikutan kelonggaran penguatkuasaan dan pemeriksaan yang diberikan kepada pesawat persendirian yang ada kaitan dengan golongan berstatus pemimpin, pegawai tinggi kerajaan atau individu yang ada kaitan dengan mereka.

Ia diburukkan lagi apabila mesin pengimbas di laluan keluar lapangan terbang jarang diguna untuk memeriksa bagasi atau barangan dibawa penumpang pesawat atau jet persendirian terbabit sehingga wang jutaan ringgit mampu diseludup keluar atau masuk tanpa pemeriksaan rapi.

Dipercayai, modus operandi itu juga diguna untuk membawa masuk RM49 juta (AS$12 juta) dari luar negara pada April lalu oleh sebuah agensi ada kaitan dengan Jabatan Perdana Menteri (JPM) ketika pentadbiran terdahulu untuk tujuan politik termasuk bagi Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU-14).

Bekas Ketua Operasi Imigresen Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Datuk Shahul Hamid Abdul Rahim, mengakui membawa masuk wang dari luar negara melalui pesawat peribadi oleh kenamaan atau individu ada kaitan dengan mereka sudah menjadi perkara biasa.

“Aktiviti ini sudah lama dan diketahui pelbagai pihak termasuk agensi penguatkuasaan, namun tidak berjaya dibendung. Undang-undang berkaitan pengubahan wang haram di negara kita ketat, jadi pihak terbabit akan guna apa sahaja cara untuk bawa masuk wang tunai melebihi had dibenarkan.

Apabila pesawat peribadi mendarat di lapangan terbang dan orang kenamaan atau individu ada kaitan dengan mereka membawa keluar bagasi, penguatkuasaan ketat tidak akan dilaksanakan dan ini berlaku setiap masa.

“Ia juga punca kes lambakan wang asing khususnya dolar Amerika Syarikat di negara kita,” katanya sambil menambah, sudah sampai masanya aktiviti berkenaan didedahkan kepada umum dan dihentikan.

Shahul Hamid berkata, kelemahan pemeriksaan di bahagian pintu masuk lapangan terbang menjadi punca sistem itu dimanipulasi pihak tidak bertanggungjawab walaupun sudah ada pegawai penguat kuasa yang cukup serta alat pengimbas canggih.

Imbas bagasi penumpang kenamaan

Sehubungan itu, katanya, sudah sampai masanya kerajaan memandang serius aktiviti menyeludup masuk wang melebihi had ke negara ini kerana kes yang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) baru-baru ini hanya sebahagian daripada aktiviti itu.

“Kastam harus periksa dan mengimbas setiap bagasi atau barangan penumpang walaupun mereka berstatus kenamaan atau individu penting. Jangan kerana mereka pegawai tinggi atau orang kenamaan, mereka dilepaskan tanpa pemeriksaan rapi dan sepatutnya,” katanya.

BH difahamkan penggunaan pesawat peribadi untuk menyeludup masuk wang tunai ke negara ini serius dan kerajaan kini hanya mengehadkan nilai wang boleh dibawa masuk terhad AS$10,000 (RM41,000) setiap seorang.

Jika lebih had berkenaan, ia perlu diisytihar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) seterusnya perlu mendapat kelulusan Bank Negara. Namun, biasanya status sebagai pemimpin atau individu ada kaitan dengan mereka membolehkan pihak terbabit mengelak tindakan berkenaan.

BH mendedahkan wang ratusan juta ringgit yang disyaki ada kaitan dengan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dipercayai masih disimpan di luar negara, terutama di Asia Barat.

Ia susulan siasatan terbaru Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang mendapati agensi dikenali Organisasi Perisikan Luar Malaysia (MEIO) disyaki antara yang bertanggungjawab membawa masuk wang tunai secara `rahsia’ ke Malaysia.

Hasil siasatan juga tidak menolak kemungkinan ada dalam kalangan pegawai MEIO dipercayai dihantar ke sebuah negara dipercayai di Asia Barat untuk mengambil dan membawa masuk wang dari dana terbabit pada April lalu.

