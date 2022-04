No Top UAE Officials To Greet Ismail Sabri -Malaysia PM Treated Like An Ordinary Tourist In Dubai – Waited Long Hours In Airport For His Passport To Be Approved

0 SHARES Share Tweet

PM Ismail Sabri Yaakob bila sampai ke Airpor Dubai tidak dapat pelepasan diplomat utk keluar express di Airport Dubai. Beliau terpaksa menunggu di bilik VIP utk Passport dia di cop. Dan baru di benarkan keluar.

Ini tidak pernah terjadi kepada Ketua Kerajaan Malaysia. Salepas beliau keluar airport tidak di sediakan pengiring Polis.

FOREIGN Minister Datuk Seri Saifuddin Abdullah owes the Malaysian diplomatic fraternity an explanation if it is indeed true that two senior diplomats in the United Arab Emirates (UAE) were ordered home and put in cold storage for what is deemed as a “lack of official guest status” for Prime Minister (PM) Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob’s who made a short trip to Dubai last month.

To re-cap, Ismail Sabri stopped over Dubai on March 29 on his return from a three-day official visit to Qatar to witness several signings of memorandum of understandings (MOUs) which are intended to enhance economic ties between UAE and Malaysia.

Accompanied by Saifuddin, the PM’s entourage was met upon arrival at the Al Maktoum International Airport by the Malaysian ambassador to UAE Datuk Mohd Tarid Sufian and Consul-General of Malaysia in Dubai Mohd Hasril Abdul Hamid.

Citing knowledgeable sources, Free Malaysia Today (FMT) said there were no top UAE officials present, unlike the usual protocol when a senior minister of the host country to be officially assigned to receive foreign dignitaries.

As the “sombre welcome” was not befitting that of a PM’s status, sources told FMT that both Tarid and Hasril are now assigned to a pool of civil servants in the public service department in Putrajaya, in essence placed in a cold storage where officers falling out of favour are sent to pending their next move.

While it is not known if Ismail Sabri is aware of Tarid and Hasril’s recall, sources told FMT that senior officials in the Foreign Ministry were fuming over the treatment of the two diplomats.

One source revealed that the ambassador (Tarid) had informed Wisma Putra about the UAE Government’s reservation on the timing of Ismail’s visit but it was not heeded.

The UAE Government had apparently told the Malaysian mission that this was not a suitable time for an official visit in view of the hundreds of VIPs coming from all over the world daily for the Dubai World Expo 2020 which ran from Oct 1, 2021 to March 31 this year.

The annual trade gathering is a huge global event postponed from last year due to the COVID-19 pandemic.

“Wisma Putra or the Foreign Minister should have advised the PM to reschedule his visit. This is a major flaw as it involves diplomacy and the reputation of the government,” a source said.

Another source told FMT that senior officials are particularly incensed with the Foreign Minister for not defending his officers from such an action.

“Of course their official reply will be that it is a normal transfer and has nothing to do with the PM’s visit. But the staff won’t buy it,” he added.

Saya bertugas di Kedutaan Besar Malaysia di Dubai. Saya tahu situasi sebenar yang berlaku di sini walaupun baru sehari dua isu ini tersebar di Malaysia.

Setelah hampir 2 minggu disembunyikan oleh Wisma Putra, akhirnya berita tentang Duta Besar Malaysia ke UAE dan Konsul Jeneral di Dubai yang direhatkan telah tular.

Banyak salah faham yang perlu dijelaskan.

Pertama, masalah yang berlaku berpunca daripada kegagalan Wisma Putra dan Kedutaan Malaysia. Mereka tidak memaklumkan kepada kerajaan UAE tentang lawatan Perdana Menteri ke Dubai adalah untuk mengunjungi Expo 2020 Dubai.

Kerajaan UAE menganggap kedatangan Perdana Menteri adalah lawatan peribadi dan bukannya kunjungan rasmi.

Disebabkan salah faham ini, tiada wakil daripada kerajaan UAE datang untuk menyambut delegasi Perdana Menteri. Malah Perdana Menteri terpaksa melalui pemeriksaan imigresen seperti pengunjung biasa dan bukannya orang kenamaan.

Setelah dimaklumkan tentang kunjungan Perdana Menteri, barulah wakil daripada kerajaan UAE kelam kabut untuk menyambut beliau. Mereka berasa sangat malu dan membuat permohonan maaf kepada Perdana Menteri melalui Menteri Luar Negeri.

Selepas itu, lawatan rasmi Perdana Menteri disambut dengan sangat baik oleh kerajaan UAE. Perdana Menteri dapat berjumpa dan duduk bersama Sheikh Al Maktoum, Perdana Menteri UAE merangkap pemerintah Dubai.

Sewaktu pulang, Perdana Menteri dihantar oleh Menteri Teknologi, Omar bin Sultan Al Olama secara peribadi sehingga ke pintu jet. Rombongan ke lapangan terbang juga diiringi static guard dan beberapa wakil kementerian di UAE.

Wisma Putra dan Kedutaan Malaysia di UAE telah gagal dan memalukan kerajaan kedua-dua buah negara. Perkara ini menjadi isu besar di UAE. Setelah 2 minggu, barulah isu ini sampai ke Malaysia.

Mungkin agak keterlaluan untuk kita katakan bahawa ini adalah satu perbuatan sabotaj. Namun janganlah kita menuding jari kepada Expo 2020 Dubai sedangkan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Malaysia sendiri yang gagal menguruskan ketibaan delegasi Perdana Menteri. Mereka yang bertanggungjawab wajar direhatkan dan kita kembali fokus kepada menjaga hubungan baik dengan negara luar demi manfaat negara.

Siapa yang sebenar perlu di persalahkan? dalam isu PM Ismail Sabri Yaakob ke Dubai seperti pelancong melawat Expo Dubai 2022.

Isu ialah Wisma Putra dan pejabat Duta di AUE. Mereka yang menyusun lawatan itu. PMO hanya bagi tahu jadual perjalanan sahaja.

Bukan soal tidak ada wakil Kerajaan UAE di Airport untuk menyambut. Tun Dr Mahathir Mohamad semasa PM banyak kali juga keluar negara melalui Airport awam. Tidak ada masalahnya. Tetapi beliau di sambut selayaknya sebagai Ketua Kerajaan.

Lawatan PM biasanya di atur oleh Wisma Putra dan pegawai yang bertanggungjawab jawab berjawatan Timbalan KSU. (Hubungan Dua Hala).

Ini Sabenar Pegawai yang di patut ambil tindakan atas apa yang berlaku. Bukan salah pegawai di lapangan di Dubai. AUE. Pegawai ini yang gagal sebagai Pegawai Bertanggung jawab.

Sepatutnya tidak ada lagi masalah dalam setiap lawatan PM kerana akan di dahului oleh Advance Party sekurang dua minggu atau pasukan pendahulu dari PMO sendiri, PDRM, Wisma Putra. Perbendaharaan dll yang berkaitan untuk menyelesaikan chek list tugas di negara lawatan.

Jika soal pelepasan segera PM di Aiport Itu kerja Wisma Putra. Jika soal keselamatan dan pengiring polis tempatan termasuk kereta polis itu kerja PDRM yang berunding dengan rakan sejawatan di Dubai biasa di ketuai oleh seorang pegawai berpangkat ACP atau SAC.

Janganlah tindakan kepada Konsulat Jenderal dan Duta sahaja. Pegawai di Wisma Putra juga perlu di ambil tindakan. Tulisan ini berdasarkan pengalaman saya masa berkerja dengan King Ghaz ada masanya memangku tugas Menteri Luar