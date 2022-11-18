巴生国席独立候选人：迪巴欲重振巴生荣耀 竞选宣言振奋民心！

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即将来临的第15届大选，巴生（Klang）国会议席冒出7名候选人，希盟堡垒区上演激烈大混战！除了希盟、国阵、国盟、民兴党和人民党候选人之外，还有两名独立人士，其中1人就是商人迪巴（Deepak Jaikishan）！

独立候选人迪巴本身具有的魅力，理想主义及勇气，也是其他候选人所没有的。

希盟执政雪兰莪州政府14年，，直至今日，巴生的水灾问题仍未得到妥善解决，人民始终面临天灾的困扰和危险。这次，迪巴的竞选宣言，在关注全国课题之余，也致力为巴生选民争取福利。其中，防洪是首要任务和优先处理，他除了关注水灾防范和援助任务之外，也提出改善水灾援助设施。

他认为，当局目前的防洪工作所不足之处，以致巴生市民对雨天提心吊胆，无法安心生活，尤其对财务、生命等损失感到威胁的地方。

他也承诺，一旦当选，会在100天内，邀请研究团队进行，再把水灾研究报告提交州政府，以便提供他们解决水灾的长期和短期方案。这也是其他候选人没想过的问题。

如果他被巴生选民选为人民代议士，他将敦促州政府在24小时内向水灾灾民提供经济援助。

对于行动党安排上阵巴生国席的候选人——甘纳巴迪劳（Ganapathi Rao）在原区的成绩记录，迪巴表示，该行动党候选人是在水灾发生后，才来探望灾民的。 然而，若巴生选民投选迪巴为国会议员，这一切的灾难都可以迎刃而解。

这是因为，在解决洪水泛滥的方面，迪巴的做法，与甘纳巴迪劳不同。前者是属于“未雨绸缪”，在水灾未发生前，先做好防洪措施。然而，后者是属于“灾后露面”，在水灾发生后，才会出现视察灾区和灾民。

迪巴在水灾援助方面，将安排1000名志愿救援队、20艘救生艇和准备齐全的援助设备。一旦放生水灾，便能立马奔赴给予援助。

此外，迪巴也是巴生国席历史上，首位重视和关心残疾人士的命运和未来的候选人。 他在发表竞选宣言时，承诺将提高残疾人士生活水平。在此之前，没出现任何重视残疾人士的候选人或人民代议士。 原因是，一些政客认为，残疾人士无法为他们在选举中，提供任何利益或选票。

所以，迪巴在国席竞选中，并没有表现只关心选票，而忽略残疾群体。 巴生残障选民虽少，但他还是挺身而出，捍卫他们的权利和未来。

全球数据库（Numbeo），曾把巴生列为东南亚最不安全城市。研究显示，巴生是东南亚犯罪率最高和安全率最低的城市。

正因如此，迪巴克欲招聘1000名辅警，24小时巡逻犯罪高发区，提高巴生治安，以解决上述问题。

他也承诺，除了水灾问题，一旦他成为巴生国会议员，他将寻求企业捐赠5000个闭路电视设备，一并改善巴生区的水灾和治安问题。

马来西亚虽已独立数十年，但学校环境的问题仍很严重。国内摩天大楼的发展与学校基础设施的发展并不成对比。中央政府每年对学校的拨款，不足以让残旧学校进行维修。

无论是在国阵、希盟还是国盟执政时期，他们都没有成功解决这个校园环境的问题。

因此，迪巴将争取高达300千令吉的教育援助金，来帮助巴生各学校作维修和保养用途。

此外，为了保留历史遗产，他希望和要求巴生市议会（Pihak Berkuasa Tempatan）提供书面保证，以便不更改作为巴生地方特色的名称。因为那是代表着巴生的地方文化，应该传承下去。

与此同时，他也希望将巴生打造成为雪兰莪州最大的电竞中心（ESPORTS HUB），这目标确实是与时俱进的一步，也相当符合年轻选民的意愿。这也能促使巴生成为一个进步和发展澎湃的城市。

这是因为，博彩业在我国今年的利润已价值 7亿8600万 美元。

总结而言，迪巴被证明是一个非常有创新精神、魅力和远见的人。 巴生选民在此之前，曾体验过国阵和希盟的候选人，也知道他们在选区的成绩记录。

因此，在来临的大选，不如与一位有很诸多创新想法的独立候选人碰碰运气，让巴生的发展更上一层楼，让巴生尊享荣耀与辉煌。