Muhyiddin Has Conceded Defeat In Johor : Will Not Defend Gambir Seat – PN Open To Cooperates With Pakatan Harapan

c Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) president Tan Sri Muhyiddin Yassin said today he may not defend the Gambir seat in the upcoming Johor state election.

He said this is to enable him to fully focus on important matters at the parliamentary and federal levels as well as to manage party affairs.

“I may not contest but this is up to the (collective) leadership. I want to pave the way for many more personalities in Johor, especially for this seat, but it is up to them as to who gets to contest there. We will decide,” he told reporters after chairing the Johor Bersatu Liaison Committee meeting here tonight.

Muhyiddin, who is also Johor Bersatu chairman, said all 26 party divisions in Johor have mobilised their election machinery for the 56 state seats to be contested.

The Perikatan Nasional (PN) chairman also said that Bersatu’s PN coalition partners, PAS and Gerakan are of the view that PN should contest all the 56 seats up for grabs.

“Early preparations have begun, and from a cooperation point of view, PAS has confirmed it will be with PN while there are no issues from Gerakan and the Sabah-based parties,” he said.

On suggestions that PN cooperates with other parties for the state election, he said the coalition was open to views and proposals as long as they are in line with PN’s stuggles.

Muhyiddin said PN will approach the Johor election based on experiences learned when contesting the Melaka state election, while also being mindful of an increase in the electoral roll following the automatic registration of those aged 18 and above as voters.

“We will give serious attention to how we can attract the support of youths, young voters and those who have never voted but have been automatically registered by the Election Commission.

On younger candidates for the Johor election, Muhyiddin said: “We want to give them a chance as I understand as this the era of the young, but a combination of young and seasoned is reasonable. There is no party that sidelines its older members entirely to field its young, but these are early days and so, there is no final decision yet.” — Bernama

Amanah gesa PH adakan kerjasama dengan PN

Orang kuat Amanah hari ini menggesa Pakatan Harapan (PH) memperluaskan kerjasama bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor dengan melibatkan gabungan Perikatan Nasional (PN) dan sekutunya, membayangkan gabungan pembangkang mungkin bakal mengalami kekalahan sekali lagi dalam pilihan raya yang bakal diadakan.

Mazlan Aliman yang merupakan bekas aktivis popular PAS yang kemudian menyertai Amanah pada awal penubuhannya, memberi amaran jika PH memutuskan untuk menghadapi PRN dengan kedudukannya sekarang ini, ia akan berdepan kekalahan seperti apa yang berlaku pada PRN Melaka.

“PH yang dianggotai PKR, Amanah, DAP dan Upko ibarat ‘serah tengkuk’ kepada Barisan Nasional (BN) jika berada pada status quo seperti di Melaka dan Sarawak,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Pada PRN Melaka, BN kembali membentuk kerajaan negeri susulan kekalahan teruk PH terutama PKR, di mana parti itu tidak memenangi sebarang kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN).

Sementara Bersatu pula berjaya mengekalkan dua kerusinya.

Kemenangan Bersatu itu membuatkan penganalisis mengatakan calon-calon parti itu menjadi punca kekalahan PH di kerusi majoriti Melayu.

Mazlan berkata gesaan Pengerusi PH Anwar Ibrahim yang mahu gabungan itu bekerjasama dengan parti pembangkan lain perlu melibatkan Bersatu dan PAS, parti utama PN yang diketuai Muhyiddin Yassin.

“Bersatu dan PAS sendiri meskipun dalam kerajaan Johor, tidak diajak berunding untuk pembubaran DUN Johor,” katanya sambil menambah Umno tidak menghargai gabungan itu.

Beliau turut berkata kemenangan Umno di Johor hanya akan mengembalikan pemimpin “kleptokrasi”.

“Ia akan membuka laluan untuk PRU ke-15 dan dengan andaian menang dua pertiga majoriti di Parlimen demi melaksanakan agenda mereka.

“Adakah PH dan rakyat pada keseluruhannya ingin kembali ke episod kleptokrasi seperti dahulu?” katanya sambil mengatakan kerjasama bersama Bersatu dan PAS akan membentuk “pakatan terbesar”.

“Ia gambaran sebenar Keluarga Malaysia!” katanya merujuk slogan yang diperkenalkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.

Beliau juga berkata Umno dilihat yakin untuk memenangi PRN Johor, menyifatkan parti itu “angkuh” dengan kenyataannya mahu bergerak solo.

Mazlan juga yakin pakatan pembangkang itu akan dapat mengalahkan BN, memetik kerjasama di mana PH memenangi pilihan raya umum (PRU) yang lalu.

Semalam Muhyiddin berkata gabungan itu sedia menghadapi PRN Johor pada bila-bila masa walaupun tidak dirujuk terlebih dahulu dalam memutuskan pembubaran DUN di negeri itu.

Beliau juga akan mengadakan mesyuarat bersama parti komponen lain PN untuk memutuskan pembahagian kerusi dan jentera pilihan raya.

Ketika ini, secara keseluruhannya, BN memegang 28 kerusi di DUN Johor yang terdiri dari Umno (14), Bersatu (11) dan PAS (satu), sementara PH memegang 27 kerusi yang terdiri dari DAP (14), PKR (tujuh) dan Amanah (enam).

Melaka dikuasai PH sebelum ia tumbang selepas Bersatu keluar daripada gabungan itu.

Menurutnya, memang tidak mudah bagi pemimpin PH melupakan Langkah Sheraton, menyifatkannya sebagai satu episod “pahit” dan “tragik” kepada gabungan itu.

Bagaimanapun, beliau berkata PH perlu “berjiwa besar” dalam mempertimbangkan cadangannya demi rakyat yang merasakan mandat yang diberikan kepada pada PRU lalu dikhianati.