MyCC Kenakan Saman Penalti Kewangan RM46.36 Juta Terhadap Syarikat Kartel Ayam Billionaire Robert Kuok – 5 Syarikat Kartel Lain Juga Bakal Dikenakan Penalti

5 syarikat ‘kartel makanan ayam’ bakal dikenakan penalti kewangan 10% jika sabit kesalahan kerana terlibat dalam ‘Perjanjian Kartel’ melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010. 5 syarikat nafi dan bakal saman MyCC. Satu darinya milik Robert Kuok, FFM Berhad.

5 Ogos lalu Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) mengeluarkan keputusan cadangan bagi siasatan terhadap isu berkaitan persaingan dalam industri ayam dan telur.

Ketua Pegawai Eksekutif MyCC, Iskandar Ismail berkata pihaknya mendapati lima perusahaan melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010.

Lima perusahaan tersebut adalah

Dindings Poultry Development Centre Sdn Bhd (Milik Malayan Flour Mills Bhd (MFM)

FFM Berhad (Robert Kuok)

Gold Coin Feedmills (Malaysia) Sdn Bhd (Gold Coin Group )

Leong Hup Feedmill Malaysia Sdn Bhd (Leong Hup International Bhd)

PK Agro-Industrial Products (M) Sdn Bhd (CP Malaysia)

Hasil siasatan yang dijalankan menunjukkan syarikat berkenaan menaikkan kuantum harga makanan ayam yang mengandungi kacang soya dan jagung sebagai bahan utamanya, di antara awal 2020 sehingga pertengahan 2022.

Melalui penetapan harga (Perjanjian 5 syarikat) pada kuantum sama yang menyebabkan kenaikan serupa dalam kalangan perusahaan, pilihan pembeli ketika memilih pembekal makanan ayam mereka yang menawarkan harga terbaik menjadi terhad.

Kesannya, perlakuan perusahaan tersebut berpotensi menghasilkan sebuah landskap antipersaingan dalam rantaian bekalan industri ayam,” katanya.

Ketua Pegawai Eksekutif MyCC, Iskandar Ismail berkata, makanan ayam adalah penyumbang utama kepada kos penternakan ayam iaitu kirakira 72.8% daripada jumlah kos keseluruhan.

Bantahan Kartel

Susulan itu semua syarikat yang disenaraikan menafikan dakwaan itu. Kata mereka dakwaan MyCC terhadap anak syarikat masing-masing adalah tanpa merit, dan akan bertindak balas kepada MyCC dalam masa ditetapkan untuk mempertahankan anak syarikat mereka terhadap dakwaan berkenaan.

Kesemua syarikat mempunyai peluang mengemukakan representasi dalam tempoh 30 hari dari tarikh di mana keputusan cadangan berkenaan disampaikan kepada mereka.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan representasi bersama bukti yang dikumpul dalam proses penyiasatan, MyCC akan mengeluarkan keputusan akhir sama ada terdapat dapatan pelanggaran atau tiada pelanggaran di bawah Akta Persaingan 2010.

Sekiranya terdapat pelanggaran, MyCC boleh mengenakan penalti kewangan sehingga 10 peratus daripada pusing ganti seluruh dunia oleh perusahaan tersebut sepanjang tempoh pelanggaran itu.

Pada 1 Februari lalu, MyCC mengumumkan penubuhan satu pasukan khas untuk menyiasat isu berkaitan persaingan dalam industri ayam dan telur.

Ini berikutan arahan diterima daripada Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NACCOL) bahawa terdapat kartel menentukan harga makanan ayam yang menjejaskan pengeluaran ayam di negara ini.

Tindak balas MFM

Satu lagi syarikat dianggap kartel Malayan Flour Mills Bhd (MFM) menafikan dakwaan Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) bahawa anak syarikatnya Dindings Poultry Development Centre Sdn. Bhd. (DPDC) melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 mereka terlibat dengan ‘perjanjian kartel’.

“Syarikat menafikan sekeras-kerasnya dakwaan ‘pelanggaran tanpa merit’ tersebut dan berhasrat mempertahankan dakwaan tidak berasas itu dengan bersungguh-sungguh,” katanya dalam makluman di Bursa Malaysia

Malayan Flour Mills Bhd. dijangka berdepan penalti kewangan sehingga 10% jika dikesan melanggar akta tersebut.

Menurut AmInvestment Bank Research, berdasarkan pegangan Malayan Floir Mills sebanyak 51% dalam syarikat itu, ia akan menyaksikan aliran keluar tunai sebanyak RM80.4 juta.

“Ini akan menghakis anggaran untung bersih kumpulan sebanyak RM84.7 juta bagi FY22.

Antara Ahli Lembaga Pengarah kontroversi dalam syarikat ini ialah Dato’ Maznah binti Abdul Jalil tokoh kepercayaan Pakatan Harapan pernah menganggotai BOD Felcra dan Boustead Heavy Industries Corporation Bhd (BHIC). Beliau juga merupakan Pengerusi Prestariang Berhad.

Source : Sabah Kini

Tycoon Robert Kuok’s 80%-owned FFM faces RM46.36 mil fine if breached Competition Act

Malaysia Competition Commission (MyCC) has proposed to impose a financial penalty of RM46.36 million on FFM Bhd — one of five feed millers recently flagged by the commission for potential price fixing — subject to findings in relation to its alleged infringement of the Competition Act 2010.

FFM is a 80%-owned subsidiary of PPB Group Bhd, the flagship company of tycoon Robert Kuok Hock Nien.

In a filing with Bursa Malaysia on Wednesday (Aug 10), PPB said that it is providing further information relating to a proposed decision by the commission earlier.

“MyCC’s allegation against FFM was in relation to the purported entering into agreements or concerted practices by certain poultry feed millers in fixing the price of poultry feed,” the diversified conglomerate said.

However, PPB added that there is no operational or material financial impact on the group at this juncture.

The group also noted it is working with its advisers on its representations to MyCC after noting that FFM may submit a written representation to MyCC by Sept 20.

“The company would like to reiterate that at this juncture the proposed decision and potential penalty [of RM46.36 million] are neither final nor conclusive.

“MyCC has in its press statement dated Aug 5 highlighted that its findings are provisional and it should not be assumed that any entity has broken the law at this stage,” it added.

Just a day before, on Tuesday (Aug 9), Leong Hup International Bhd’s unit Leong Hup Feedmill Malaysia Sdn Bhd (LFM), one of the other five feed millers recently issued “a proposed decision” by MyCC, said that MyCC had proposed to impose a financial penalty of RM157.47 million in the event that LFM was found to have infringed the Competition Act 2010.

MyCC issued a proposed decision against the five feed millers on Aug 5.

MyCC said that it had provisionally found five enterprises to have infringed Section 4 of the Competition Act 2010 by entering into anti-competitive agreements and/or concerted practices in increasing the price quantum of poultry feed that contained soybean meal and maize as its main ingredients, between early 2020 and mid-2022.

Besides PPB’s 80%-owned FFM and Leong Hup’s LFM, Bursa-listed Malayan Flour Mills Bhd’s partially owned Dindings Poultry Development Centre Sdn Bhd was the other enterprise named, as well as Gold Coin Feedmills (M) Sdn Bhd — under Gold Coin Group — and PK Agro-Industrial Products (M) Sdn Bhd, under CP Malaysia.

Following MyCC’s disclosure on Aug 5, PPB on the same day said FFM would review the matter with its external legal counsel and respond to MyCC within the stipulated time to defend its position on the matter.

PPB’s shares closed flat at RM16.40 on Wednesday, giving it a market value of RM23.3 billion.

Source : The Edge