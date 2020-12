Pencerahan Tentang Penggelapan Politik Demografi Aqil Fithri

Rumusan artikel Aqil Fithri bertajuk Politik demografi: Penggelapan Khalid Jaafar dapat disimpulkan penulis sendiri walaupun berbicara panjang namun lari dan terpesong jauh daripada pokok persoalan utama mengenai realiti demografi politik di Malaysia.

Konteks sebenar politik demografi adalah lebih menjurus kepada ‘numbers game’ , ‘demoractic edge atau advantage’ dan realiti semasa. Mengikut pemahaman penulis seolah – olah demografi itu berkaitan dengan kaum sahaja. Aspek kaum hanya salah satu komponen dalam politik demografi.

Sebagai contohnya , pada pilihan raya 2008 dimana parti DAP memiliki sebanyak 18 kerusi di negeri Perak tetapi PAS hanya memiliki 6 kerusi. Apakah realitinya ? Calon Menteri Besar datangnya dari PAS dan bukannya DAP. Demografi kebangsaan menyukakarkan calon MB datangnya daripada DAP walaupun parti tersebut memiliki kerusi yang terbanyak.

Ketidakstabilan ini akhirnya kurang daripada 1 tahun kerajaan negeri Perak jatuh. Tiada bezanya dengan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Hal ini disebabkan , masing – masing tidak sanggup berhadapan dengan realiti politik demografi.

Dalam pada itu , bayangkan seorang calon bukan Melayu hendak bertanding jawatan Presiden PKR. Perlembagaan parti tidak pernah melarang. Demokrasi tidak pernah kata tidak boleh. Namun begitu , realiti dan hakikatnya calon bukan Melayu kekurangan dari segi demographic advantage dalam PKR untuk memenangi jawatan tersebut. Bilangan ahli Melayu dalam PKR jauh melebihi komposisi bukan Melayu dan keadaan ini juga jelas menunjukkan calon bukan Melayu sudah memiliki democratic political disadvantage dari segi numbers ( politik demografi ) . Disebabkan realiti ini dalam sebuah parti politik multiracial dan plural juga setiap Ketua Perhubungan Negeri PKR adalah kaum Melayu. Apakah bezanya sekirannya falsafah sedemikian juga diterjemahkan kepada politik kebangsaan?

Kita tidak boleh memiliki mentaliti segala – galanya yang dilakukan oleh PKR dan DAP maka itulah kiblat kompas. Segala – gala yang dilakukan oleh PKR dan DAP adalah perjuangan namun sekirannya dilakukan oleh pihak lwan maka itu adalah khianat.

Ketika Anwar Ibrahim mengatakan beliau memiliki Strong , Convincing dan Formidable Majority Bumiputera Lead Government. Bukankah kenyataan ini juga sebenarnya menyokong falsafah perjuangan politik demografi Khalid Jaafar ? Jika tidak maka perkataan Strong , Convincing dan Formiddable majority sudah memadai. Mengapa perlu menambah perkataan Bumiputera Lead Government ?

Hujah 1 – Politik yang berpusatkan kepada kepentingan orang Melayu adalah perlu diutamakan

Pertama, dengan menyamakan bahawa lebih 70 peratus politik unjuran demografi Malaysia pada tahun 2040 adalah terdiri daripada orang Melayu, maka Pak Khalid dengan mudah menyatakan bahawa politik yang berpusatkan kepada kepentingan orang Melayu adalah perlu diutamakan.

Jawapan Hujah 1

Apabila Khalid Jaafar menekankan realiti ini maka penekakan sebenar adalah kepada permasalahan dalam komposisi , kerjasama dan masa depan dalam kalangan komponen parti Pakatan Harapan. Penulis yang tidak bermoral sahaja akan spin untuk memberi gambaran bahawa kenyataan Khalid Jaafar seolah – olah bersifat perkauman atau mementingkan Melayu sahaja. Isu yang dibangkitkan adalah sampai bila PKR dan Amanah mahu menjadi boneka DAP ? Apabila politik demografi sudah membuktikkan bahawa DAP bukan lagi sebuah parti politik masa hadapan untuk Malaysia disebabkan oleh realiti politik demografi. DAP sedang mengucup dan bukannya berkembang.

Hujah 2 : Etnik dan kerumitannya

Pak Khalid tidak pernah sesekali menyatakan bahawa idea dan kehendak politik orang Melayu adalah seragam dan sekata. Pak Khalid hanya mengatakan pada tahun 2040 demografi Melayu di negera Malaysia adalah sekitar 70%.

Falsafah politik Pak Khalid tidak pernah memperjuangkan kesemua orang Melayu dalam satu komponen parti politik. Yang diperjuangkan adalah kerjasama antara dan sesama parti Melayu dimana setiap parti politik Melayu memiliki ciri – ciri , kehendak dan citarasa mereka yang tersendiri.

Disebabkan faktor demografi juga amat tidak realistik untuk parti Melayu bersatu dalam sesebuah parti politik. Demografi politik Melayu PAS berbeza dengan UMNO. Demografi Melayu UMNO juga berbeza dengan PKR dan PPBM. Walaupun sesama Melayu tetapi demografi yang berbeza.

Hujah 3 – Unjuran Masa Depan ?

Oleh itu , politik demografi bukan lagi unjuran masa depan. Bukan lagi ramalan tetapi kini sudah menjadi hakikat dan realiti semasa. Kerajaan Pakatan Harapan yang tidak mencerminkan realiti semasa akhirnya tewas dalam 6 pilihan raya kecil dan terbaharu pilihan raya negeri Sabah. Apabila anda bertentangan dengan politik demografi maka anda sedang berlawan dengan arus sentimen dan sokongan numbers game. Jika anda sesekali win the battle juga akan akhirnya lose the war.

Cubaan Zahid-Najib berkali – kali hendak bekerjasama dengan Anwar-DAP juga gagal kerana yang menggagalkan mereka bukan sesiapa. Yang mengagalkan mereka adalah sentimen politik demografi di negara kita.

Realiti semasa juga jelas membuktikkan DAP tidak akan sesekali menang di kawasan majoriti Melayu. Realiti semasa juga membuktikkan UMNO tidak akan menang di kawasan majoriti bukan Melayu. Ini bukannya politik kaum. Ini adalah politik demografi. Ini bukan lagi satu unjuran tetapi kebenaran dan hakikat terkini.

Hujah 4 – Politik Demi Kuasa

Politik sememangnya demi kuasa. Adalah amat kelakar jika seseorang ahli perniagaan yang membuat bisnes mengeluarkan kenyataan kita tidak mahu wang , sales dan profit. Apakah ahli politik tidak kira dari pihak mana hendak memperjuangkan politik mereka adalah demi rakyat dan bukannya demi kuasa?

DAP yang paling lantang menentang UMNO dan Najib. Namun begitu , demi kuasa mereka sanggup mengeluarkan kenyataan demi rakyat mereka sanggup bekerjasama dengan UMNO di negeri Perak ? Mereka akhirnya tidak menyokong UMNO kerana UMNO tidak mahu memberikan jawatan EXCO ( kuasa ) kepada mereka.

Apakah DAP dan PKR itu selalunya moral kompas yang tepat? Jika pihak lain bekerjsama dengan UMNO maka itu adalah khianat. Jika DAP , Anwar atau PKR bekerjasama dengan UMNO maka itu adalah demi rakyat ? Jika ini dinamakan politik bermoral dan moral maka penulis ini sudah tidak lagi bemoral dalam keikhlasan memperjuangkan prinsip dan falsafah moral.

Jika Anwar boleh menipu Agong tanpa majoriti yang sebenar demi merampas kuasa dalam keadaan Covid 19 yang semakin meningkat maka apakah itu namanya moral ? Jika Anwar sanggup bekerjsama dengan Zahid-Najib yang beliau katakan sebagai perompak negara maka apakah itu namanya moral politik?

Hujah 5 – Pencerahan, suatu kosa kata yang dipopularkan sendiri oleh Pak Khalid, adalah musuh utamanya

Pencerahan politik demografi adalah lebih baik berbanding dengan politik individu ( Anwar , Lim Kit Siang , Lim Guan Eng ). Perjuangan PKR yang lebih memperjuangkan agenda seseorang individu untuk menjadi Perdana Menteri yang sebenarnya sepatutnya digelar sebagai falsafah kegelapan politik. Politik sedemikian lebih beteraskan kepada falsafah politik Hitler, Mussolini dan Stalin.

Hujah 6 – Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan puak-puaknya Bercatur

Jika Anwar dan puak – puaknya boleh bercatur untuk menjatuhkan Azmin Ali. Jika Anwar dan puak – puaknya boleh bercatur untuk merampas kuasa daripada Mahathir. Jika Anwar dan puak – puaknya boleh bercatur untuk bekerjsama dengan Najib dan Zahid untuk membentuk kerajaan baharu maka mengapa pihak lawan lain tidak boleh bercatur?

Bezanya adalah percaturan Anwar kalah dan percaturan orang lain menang.

Dalam permainan bola sepak dan catur jika ada attack maka ada juga strategi counter attack. Jika tiada angin masakan pokok bergoyang. Jika Anwar tidak cuba untuk mendesak Mahathir meletak jawatan maka pihak lain mana ada peluang untuk counter attack ? Bezanya strategi dan percaturan orang lain berjaya di garis penamat dan Anwar kecundang dalam percaturannya sendiri.

Hujah 7 – Khalid Tua lawan Khalid Muda

Khalid Tua dan Muda adalah individu yang sama. Individu yang bersifat vissionary dan melihat politik menjaungkaui masa. Jika dahulu pada tahun 1998 perjuangan kosmopolitanisme tidak akan mendapat sambutan pada ketika itu. Pada ketika itu orang kata pemikiran Pak Khalid terlalu idealis. Pada ketika itu orang kata pemikiran Pak Khalid hanya unjuran peribadi. Namun begitu , 10 tahun kemudian politik kosmopolitanisme yang akhirnya memenangkan PKR di hampir kesemua kerusi campuran , bandar dan negeri kosmopolitanisme seperti Penang dan Selangor.

Apa yang diperjuangkan oleh Pak Khalid juga ada sama. Politik Demografi yang cuba anda sangkal realiti dan kebenarannya.

Perubahan dan penambahbaikan tidak semestinya bermaksud percanggahan tua dan muda. Politik dahulu adalah politik Nokia 3310. Politik ini adalah politik Smart Phone. Politik masa depan pula adalah 5G dan 6G. Politik Smart Phone adalah politik kosmopolitanisme dan politik demografi adalah politik 5G !

Kosmopolitan dan kosmopolitanisme tidak sesekali bercanggah dengan politik demografi bahkan adalah sebahagian daripada komponen politik demografi.

Falsafah dan pemikiran kosmopolitanisme menjurus kepada looking at the big picture dan looking forward or into the future.

Hujah 8 – Isu Moral

Pertama sekali , ini adalah satu perbandingan yang tidak adil. Bukan satu Apple to Apple Comparison. Lebih parah lagi juga bukan Apple with other Fruits Comparison. Jauh terpesong perbandingan yang cuba dibandingkan. Apakah perjuangan politik demografi lambang tidak bermoral?

Dalam isu moral ini siapa pula hakimnya ? Apakah pula kiblatnya? Jangan sesekali menyamakan segala kiblat dan kompas moral kepada DAP dan PKR. Jika DAP dan PKR adalah kayu ukur dan penanda aras maka segala – galanya akan menjadi tidak bermoral. Hal ini disebabkan hanya segala yang mereka lakukan adalah suci dan segala yang orang lain buat adalah dosa dan khianat.

Penulis sendiri yang terperangkap dalam penggelapan yang beliau pancarkan dalam penulisnnya tanpa disedarinya sendiri.

Penulis sendiri yang keliru antara politik demografi dan kaum.

Jika Pak Khalid hendak berbicara tentang kaum dan race maka boleh sahaja mengeluarkan kenyataan seperti pemimpin UMNO. Slogan Melayu adalah Tuan Di Tanah Ini ! Ketuanan Melayu ! Melayu adalah Majoriti ! Melayu ini dan Melayu itu ! Namun begitu , yang dibicarakan oleh Pak Khalid bukannnya soal kaum atau Melayu. Yang dibicarakan adalah soal demografi politik.

Demografi politik juga tidak semestinya bersifat racist terhadap kaum lain. Demografi politik adalah satu konsep yang luas dan menyeluruh seperti apabila kita berbicara tentang golongan B40 atau M40 tidak semestinya berbicara tentang Melayu semata – mata walaupun Melayu adalah kelompok majoritinya.

Politik demografi juga menuntut supaya kaum bukan Melayu juga turut sama diperjuangkan. Oleh sebab itu , Azmin Ali memperjuangkan keahlian bukan Melayu dalam parti PPBM. Inilah namanya politik demografi dimana pemahaman penulis yang cetak , malas berfikir , ringkas dan malas.

Membuat keputusan politik dan bercatur mengikut demografi politik adalah beza maksudnya dengan keputusan politik bakal dicatur berasaskan identiti etnik.

Politik yang berteraskan Melayu juga berbeza dengan politik yang meminggirkan kaum lain. Melayu adalah akarnya tidak bermaksud Melayu tidak memerlukan bunga , ranting dan dahan daripada kaum lain.

Politik Demografi hanya bermaksud No To DAP. No To DAP tidak semestinya melambangkan No To Other Races Other Than Malays !

Akhir kata , taksub kepada politik demografi adalah jauh lebih baik berbanding politik bersifat individualistic ( Hanya Anwar Ibrahim Semata – Mata ) !