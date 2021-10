Please Share And Tell All Your Friends & Family To Stop Ordering From Foodpanda – Vendors Not Only Didn’t Get Their Pay But Owe Money Instead To Foodpanda?

0 SHARES Share Tweet

Dear family and friends, please share and please tell all your friends and family to stop ordering from foodpanda. Do note that the vendors will be staging a nationwide protest/boycott on foodpanda by either shutting down or terminate their service with Foodpanda.

It’s nice to enjoy delicious food sent to you by foodpanda, but it won’t be delicious anymore knowing that the vendor who worked hard in preparing your meal don’t get paid for the food you enjoy.

Can you imagine that the vendors not only didn’t get their pay but owe money instead to foodpanda?

Yes. It is true that the vendors were forced to mark up their prices. Vendors are charged with exorbitant commission and other hidden fees. The vendors just want to cover the cost charged to them by foodpanda. No vendors in their right mind would want to mark up their food prices and lose their loyal customers. Most of the time, the vendors were blamed, scolded, received 1 star rating and poor review or complaint by customers, but there’s nothing they can do but to explain to their customers and appologize personally if ever given the chance to do so. The vendors actually feel guilty for even raising their prices. But what else can they do???

We invite you to read their posts. All of it. Do you think they can sleep well at night? Do they feel like crying when receiving their statement? Or worse… do they think about ending their life or suicide?

Source : Ivan Wong

PERSATUAN Penghantar P-Hailing Malaysia (Penghantar) hari ini meminta penjelasan Foodpanda Malaysia (Foodpanda) terhadap permasalahan dihadapi oleh peniaga atas talian (vendor) yang menggunakan perkhidmatan aplikasi berkenaan.

Pengerusi Penghantar, Zulhelmi Mansor berkata, beliau mewakili pihak vendor yang dianiaya oleh syarikat penghantaran makanan berkenaan mahu perkara itu diselesaikan.

“Kalau kita lihat, isu ini menjadi semakin besar walaupun vendor tersebut bukanlah ‘rider’.

“Tetapi mereka adalah pihak yang bekerja keras mencari rezeki dan ianya juga sebagai punca pendapatan kepada ‘rider’ .

“Kerana itu, kita memandang serius dan komited menyuarakan permasalahan tersebut,” katanya.

Katabya, pihak penghantar telah berkunjung ke syarikat terbabit namun tidak dilayan walaupun sudah membuat temu janji minggu lalu.

Bagaimanapun, wakil Foodpanda memberi respon dengan mengatakan ‘tiada komen’ berkaitan isu itu.

Mengulas lanjut, Zulhelmi berkata, terdapat tiga isu besar iaitu yang pertama adalah caj tersembunyi.

“Kedua, isu lewat pembayaran pada vendor-vendor ini.

“Sepatutnya standard seminggu dah dapat pembayaran tetapi ada komen-komen yang kita terima tiga minggu, sebulan hingga tiga bulan baru dapat (pembayaran) dan tertunggak sehingga beribu-ribu.

“Jadi macam mana dengan keadaan pandemik Covid-19 sekarang ini, ia seperti Foodpanda menganiayai dan menindas vendor-vendor ini,” katanya.

Beliau menambah, isu yang ketiga pula, promosi yang tidak telus.

“Jika ikutkan promosi-promosi yang diberikan Foodpanda ini boleh buat pilihan tetapi bila kenyataan sampai mengatakan caj promosi akan dikenakan,” katanya.

Sehubungan itu, Zulhelmi turut meminta pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) untuk campur tangan bagi membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera. –Malaysiapost