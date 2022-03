PN & PH Plotting For Langkah Carey Island : Secret Political Retreat At Carey Island Organised By Muhyiddin For Pakatan Harapan & Perikatan Nasional Leaders To Form The New Government

0 SHARES Share Tweet

PPBM ada 39 Kerusi + PH 85 + Pejuang 4 + PBS 2 + Bebas 2 + Warisan 8 =140 Kerusi

Mereka kumpul SD jika UMNO hendak bubarkan parlimen

Located south of Port Klang and north of Banting, Carey Island in the Kuala Langat district is technically an island but it does not feel like one. It is separated from the mainland by merely the Langat river.

Since this morning, a tip-off by the blog Edisi Siasat of a political retreat at Carey Island allegedly organised by Tan Sri Muhyiddin Yassin for Pakatan Harapan and Perikatan Nasional leaders went viral and was the subject of conversation in several chat groups.

It turned out that the technically a retreat turned out to be a meeting separated by a seafood dinner. Carey Island is famous for its seafood restaurants.

The names will remain a secret, but the dinner retreat was not fully represented by all political parties. There was the absence of important leaders.

Perhaps it is not possible for a full attendance with DAP holding its 17th congress on Sunday. PKR is holding its party election with Rafizi Ramli and Nurul Izzah announced returning to active politics.

Nevertheless, the tip-off is believable for few reasons.

Bigger tent

During the PRN Johor campaign, words were going around in the last few days of campaign that Muhyiddin and his old mate in UMNO, Dato Seri Anwar Ibrahim made a post-election pact.

Before campaign started, a Facebooker claimed Anthony Loke was sighted at Muhyiddin’s office in Publika, KL.

Both claims could be intended to cast a negative aspersion of Muhyiddin and PPBM.

However, Tun Dr Mahathir was reported by Sinar Harian forecasting PN and PH will form a bigger tent of a coalition in view of the low voters’ turnout and total votes received by opposition candidatea in Johor and Melaka remained larger than BN.

Its logical and simple for the common folks to digest, but politics is dynamic as in not a static process. Campaign, manifesto, candidates and strategy will change in accordance to the latest happening on the political landscape.

So do turnout and results.

More so, it is a challenge for the different political parties to come to a consensus.

According to Edisi Siasat, the new tent will be a coalition of not only strange bedfellows, but parties and factions still bitter by the betrayals of PPBM and Azmin faction from PH and PKR, respectively.

Source : Another Brickin Wall

Muhyiddin Anjurkan Perbincangan Antara PH Dan PN Di Pulau Carey

Pengerusi Pejuang, Dr Mahathir telah membuat gesaan supaya pembangkang tidak lagi berpecah dalam PRU 15.

Alasan beliau ialah dalam dua pilihanraya negeri, walau pun UMNO/BN tidak capai 50% undi popular tetapi berjaya membentuk kerajaan.

Malah beliau menjangkakan akan wujud gabungan pembangkang untuk tentang BN dalam PRU 15.

Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng pula buat kenyataan, bahawa UMNO/BN menang dalam dua pilihanraya negeri bukan kerana UMNO/BN kuat.

Tetapi kerana pembangkang berpecah.

Alasan yang diberikan kedua-dua mereka ada asasnya tetapi bersifat klishe.

Kalau dah tahu itu alasannya semasa PRN Melaka, kenapa tak keluarkan pengundi putih masing-masing waktu PRN Johor?

Beberapa penyokong PH yang Edisi Siasat temui ketika PRN Johor mengatakan mereka tidak akan keluar mengundi kerana marah dengan PH.

Mereka masih teragak-agak untuk mengundi BN, tetapi tidak sekali-kali akan mengundi PH.

Jadi, kalau alasan PH dan PN bahawa BN menang nasib kerana peratusan undi rendah, apakah peratusan undi mereka bertambah?

Lawan Sedang Bertelagah, UMNO/BN Mesti Segera Bertindak

Terbongkar satu pertemuan telah dianjurkan oleh Muhyiddin Yasin untuk membincangkan penyatuan PN dan PH dalam PRU 15 nanti.

Sumber memaklumkan, pertemuan satu hari itu diadakan di Pulau Carey, Selangor.

Namun kata putus masih gagal dicapai atas beberapa sebab.

DAP khabarnya tidak mahu terima PAS dalam pakatan baru sebab dasar PAS yang mereka sifatkan ekstrim.

Lebih mendukacitakan Muhyiddin, PH secara terus terang menganggap PN sebagai liabiliti yang akan merugikan mereka.

PKR pula masih enggan menerima geng kartel Azmin untuk bersama-sama mereka.

Malah PAN sendiri menganggap geng kartel Azmin adalah pengkhianat sebenar kepada PH.

DAP pula khabarnya secara sindiran menyatakan PKR kini sudah menjadi liabiliti PH dan lebih menunjukkan minat terhadap MUDA.

Suasana agak tegang bila perkara itu dibangkitkan dan akhirnya pertemuan diakhiri tanpa sebarang persetujuan.

Edisi Siasat yakin, pertemuan itu bukanlah pertemuan terakhir.

Akan ada siri pertemuan di masa akan datang.

Source : Edisi Siasat