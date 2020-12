PPBM Adalah Jawapan Kepada The New Political Normal Dalam Politik Baharu Malaysia

Sejarah politik negara telah menunjukkan bahawa zaman politik lama sudah tidak lagi relevan dalam zaman ini. Politik satu parti dominan mendominasi dan menguasai keseluruhan politik dan petadbiran kerajaan sudah tidak lagi praktikal.

Konsep Check & Balance Baharu Dalam Kerajaan Sendiri

Jika suatu ketika dahulu pihak pembangkang suka memperjuangkan konsep dan falsafah check and balance dimana keseimbangan kuasa antara pembangkang dan kerajaan diperlukan dalam politik di negara kita namun begitu sejarah juga telah membuktikkan beberapa kali bahawa kerajaan tanpa majoriti 2/3 juga juga tidak dapat mencapai matlamat check and balance yang sebenar. Konsep politik baharu adalah check and balance dalam kalangan kerajaan sendiri dimana PPBM sudah memainkan peranan ini sebanyak 2 kali dalam sejarah politik negara.

Jika dahulu PPBM dapat mengawal parti dominan seperti DAP dalam Pakatan Harapan dan kini PPBM juga dapat check and balance parti UMNO yang paling dominan dalam kerajaan Perikatan Nasional.

Menamatkan Era Parti Politik Dominan Yang Monopoli Keseluruhan Politik Negara

Apakah kelebihan konsep sedemikian ? Jika dahulu dalam kerajaan Barisan Nasional tiada satu komponen parti yang dapat mengawal parti UMNO yang terlalu dominan. Dalam struktur dan formula bahru ini kita dapat lihat bagaimana PPBM juga tidak dapat mentadbir dengan sesuka hati mereka seperti UMNO dahulu. Sebagai contohnya , dalam isu monotorium dan KWSP dimana pada mulanya PPBM tidak begitu setuju dengan cadangan ini.

Namun begitu selepas didesak oleh UMNO beberapa kali maka cadangan ini akhirnya diterima. Formula politik check and balance dalam pakatan kerajaan sendiri adalah satu perkembangan yang sihat dalam politik tanah air.

Formula Politik Perpaduan Baharu

Jika dahulu perpaduan politik dicapai dalam satu bentuk gabungan dimana UMNO berjuang untuk Melayu , MCA untuk Cina dan MIC untuk India.

DAP bertunjangkan konsep Malaysian Malaysia dimana perjuangan semua rakyat Malaysia adalah sama dan tiada hak istimewa kepada sesiapa.

PKR pula akar dan asasnya multiracial political party.

PPBM pula kini merupakan sebuah parti politik yang jauh lebih menyeluruh. UMNO walaupun dikatakan sebagai sebuah parti Bumiputera tetapi idenditi dan perjuangannya adalah lebih kepada Melayu. PPBM lebih dikenali sebagai Parti Bumiputera yang sebenar. Oleh sebab itu , dalam bahasa Inggeris PPBM dikenali sebagai Malaysian United Indigenous Party.

Masyarakat di Sabah dan Sarawak lebih mudah mendekati PPBM berbanding UMNO. Oleh itu , beberapa bulan dahulu Ketua Menteri Sabah mengatakan bahawa UMNO Yang Ekstrem tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Sarawak. UMNO sebenarnya hanya dominan di semenanjung dan bukannya Malaysia secara keseluruhan sehingga ke Sabah dan Sarawak. PPBM berpontensi menjadi parti Bumiputera-Melayu yang menyeluruh.

Kini PPBM daripada asasnya parti Bumiputera ( lebih menyeluruh ) berbanding asas UMNO adalah Melayu ( lebih khusus ) , PPBM pula hendak melebarkan sayapnya dalam era politik baharu untuk membuka keahlian kepada pelbagai kaum.

Ada yang kata ini adalah konsep tiruan PKR. Jawapannya tidak. PKR asas dan akarnya dalah multiracial. PPBM asas dan akarnya adalah Bumiputera tetapi dahan , ranting dan bunganya adalah bersifat multiracial. Konsep perpaduan pelbagai kaum berlandaskan kepada akar dan asas Bumiputera dibawah satu payung parti politik dan bukannya gabungan adalah jawapan perpaduan baharu kepada politik masa depan negara.

Konsep PPBM : Nobody Is Leave Behind

PPBM lebih kepada konsep “Nobody Is Leave Behind” dalam kepimpinan Bumiputera-Melayu adalah jauh lebih baik berbanding dengan konsep PKR & DAP dimana “Everybody Is Equal” dan Konsep UMNO “One Entity Most Special or Take All”

Menamatkan Politik Terlalu Keterlaluan Kanan atau Kiri

Cara politik UMNO ala Donald Trump terlalu bersifat Kanan dan cara politik DAP dan PKR pula terlalu populis , sosialis dan juga Kiri. PPBM adalah center dan jalan pertengahan kepada kedua – dua konsep kiri dan kanan yang terlalu ekstrem. In between Semi Left & Semi Right adalah Konsep the middle point atau political moderation adalah yang terbaik ke arah masa depan politik Malaysia.

Sebagai contohnya perjuangan terlalu Kanan seperti keseluruhan Malaysia perlu diketuai oleh satu kaum yang dominan sahaja tanpa penglibatan kaum lain adalah tidak sesuai. PPBM mengambil jalan pertengahan dimana nobody is leave behind dalam pentadbiran dan perkongsian kuasa politik.

Sebagai contohnya perjuangan politik terlalu populis dan kiri seperti semua rakyat Malaysia wajib dapat monotorium digantikan dengan konsep PPBM kepada golongan tersasar , B40-M40 dan golongan yang memerlukan sahaja yang layak adalah jauh lebih praktikal.

Tamatnya Konsep Politik Lama Berlandaskan Kepada Isu & Hak Asasi ( Pakatan Harapan ) , Kaum dan Pembangunan ( UMNO ) kepada Polisi dan Pelaksanaan ( PPBM )

Politik Pakatan Harapan lebih kepada Apa Yang Kita Tidak Dapat . Politik UMNO Lebih kepada Apa Yang Kita Dapat . Politik PPBM lebih kepada Apa Yang Negara Kita Akan Dapat

Politik ala manifesto dan janji sudah ketinggalan zaman. Politik berdasarkan kepada kaum terlalu berfikiran sempit. Politik yang jauh ke depan adalah politik berbentuk pertembungan idea dan gagasan Polisi dan juga pelaksanaan. PPBM dan TSMY tidak pernah menjanjikan bulan dan bintang tetapi konsisten melaksanakan segala polisi kerajaan demi rakyat dan negara.

Politik UMNO dan Pakatan Harapan yang terlalu fokus kepada ‘politicking” seharusnya digantikan kepada cara PPBM & TSMY yang fokus to Govern ( Mentadbir ). Jarang kita lihat TSMY membuat kenyataan berbunyi politik. Biasanya hanya kenyataan berbentuk polisi , dasar dan pentadbiran kerajaan.

Kita tidak lagi seharusnya berada pada era janji dan manifesto dan semestinya ke arah zaman politik pelaksanaan. Excution dan bukannya promises.

Politik Apakah Dasar dan Polisi seharusnya menggantikan politik kaum ( UMNO ) dan Hak Asasi ( Pakatan Harapan ) .

Politik Melangkaui Batasan Demografi : PPBM Political Party For All Places

UMNO lebih kepada kawasan pendalaman dan semenanjung Malaysia. Pakatan Harpaan lebih kepada kawasan bandar. Parti lain lebih kepada kawasan setempat di negeri Sabah dan Sarawak.

PPBM adalah parti politik yang dapat diterima di Sabah dan Sarawak ( kini juga berkuasa di Sabah ). PPBM juga adalah parti yang dapat menggabungkan kawasan pendalaman dan bandar. PPBM juga parti yang dapat menembusi kawasan majoriti Melayu dan juga kawasan majoriti bukan Melayu termasuk kawasan campuran.

Political Party For All Segment of the Society

Jika dalam politik UMNO lebih kepada konsep Warlod. PKR dan DAP pula lebih kepada golongan profesional. MCA lebih kepada ahli perniagaan. PAS lebih kepada golongan ulama dan Amanah lebih kepada Islam liberal maka PPBM adalah gabungan kesemua golongan.

Jika Rais Yatim adalah old warlod dalam PPBM maka Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal pula berlatar belakang korporat dan pendidkan di mana beliau pernah berkhidmat di Petronas dan juga pernah menjadi pensyarah. Jika dalam kalangan parti Melayu pula PPBM jauh lebih dapat diterima oleh golongan Melayu muda berbanding UMNO yang jauh lebih popular dalam kalangan masyarakat yang lebih berusia.

Parti ini memiliki DNA daripada pelbagai benih politik di negara Malaysia. PPBM ada DNA PKR melalui Azmin Ali , DNA PAS melalui Kamaruddin Jaafar dan DNA UMNO Melalui pelbagai pemimpin dalam PPBM. Kesemua benih Pakatan Harapan , Barisan Nasional dan Barisan Alternatif terdapat dalam PPBM. Updated Software versi terbaharu adalah the new political normal dalam politik Malaysia.

Salam Malaysia Moving Foward ,

SYA