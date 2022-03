Strategi Percaturan Penolakan Usul Sosma Oleh Kluster Mahkamah Dipimpin Oleh Bossku Berjaya Mendapat Serampang Pelbagai Mata

0 SHARES Share Tweet

Bossku sememangnya seorang pencatur politik yang bijak. Beliau berjaya mencaturkan sesuatu yang menjangkaui rentas politik. Sememangnya sudah ada rancangan awal untuk membocorkan maklumat ini kepada pihak pembangkang. Hal ini disebabkan PH hanya ada seramai 86 orang MP.

Mana logik 100% MP Pakatan Harapan handir dalam pengundian kali ini jika plot ini tidak disediakan dengan lebih awal?

Jika dahulu PH kerajaan pun tidak begitu rajin sehingga bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad menegur sikap sesetengah Ahli Parlimen yang tidak hadir ketika sidang Dewan Rakyat. Sudah beberapa kali parlimen pada ketika itu tidak cukup kuorum.

Adakah Najib menggunakan bekas setiausaha untuk memaklumkan matlumat awal kepada ‘cikgunya” ? Beliau hanya perlu mengurangkan bilangan ahli parlimen BN sebanyak 3 orang MP sahaja sudah cukup untuk merealisasikan rancangan ini.

Hal ini disebabkan sehari sebelum pengundian sudah ada 2 MP dari PKR untuk memberi kenyataan media meminta supaya akta ini dimansuhkan.

Abolish Sosma, says PKR MP Maria Chin amid plans to extend detention provision – LINK

Ketua Pemuda PKR Akmal Nasrullah Mohd Nasir : Mengapa 80 peratus tahanan SOSMA tidak didakwa? – LINK

Percaturan ini bijak kerana ini adalah hari yang sama Bossku perlu menghadir diri ke mahkamah. Maka mudahlah untuk melasaknakan strategi membaling batu dan sembunyi tangan.

Bossku bijak memilih tempat dan masa untuk bercatur ! Tepat pada usul , waktu , situasi dan keadaannya. Rancangan yang begitu terapi dan teliti sehingga sukar untuk mencari bukti hitam dan putih dalam keterlibatannya dalam rancangan ini.

Apakah Manfaat Rancangan Kluster Mahkamah Dalam Isu ?

1. Menghentikan Momemtum Kebangkitan Perwakilan Dan Akar UMBI UMNO Yang Memberi Standing Ovation Kepada Ismail Sabri

Ucapan Ismail Sabri berjaya mendapat sokongan daripada perwakilan dan akar umbi UMNO yang sebelum ini kurang berpihak kepadanya.

Ismail Sabri juga berjaya halang Zahid daripada memperolehi mandat daripada perwakilan PAU 2021 untuk menetapkan tarikh parlimen harus dibubarkan. Beliau meletakkan syarat bahawa beliau wajib berbincang dengan “top five” dalam UMNO sebelum pembubaran parlimen dibawa ke Majlis Kerja Tertinggi (MKT) parti, dan seterusnya, ke mesyuarat kabinet.

Kenyataan Ismail Sabri mendapat sambutan gemuruh para perwakilan PAU, dan ini boleh diterjemahkan sebagai mandat kepada Ismail Sabri dalam soal pembubaran parlimen.

2. Memalukan Dato Hamzah Dan PPBM

Kegagalan usul SOSMA adalah satu tamparan hebat kepada musuh politik Zahid-Najib iaitu Dato Hamzah. Ini adalah dendam dan sengkata lama terhadap PPBM kini menjadi.

3. Mempercepatkan Pilihan Raya

Membina naratif untuk mempercepatkan pilihan raya supaya PRU dapat menjadi perisai mereka. Hal ini disebabkan pada hari yang sama pendakwaraya juga berkata kepada pihak media bahawa pasukan pembelaan Najib asyik menggunakan strategi “Wasting Time”

Lead prosecutor Datuk Seri Gopal Sri Ram told the High Court that the questions by Najib’s counsel Datuk Hariharan Tara Singh were not relevant and asked them to do better to save on court time.

Zahid juga menggunakan strategi yang sama selama ini sehingga dimarahi oleh hakim.

Judge Collin Lawrence Sequerah said the doctor would be subpoenaed to explain the procedures Zahid would require as well as to provide an estimate of his recovery time.

“The court cannot allow further delays,”

4. Menghalang Segala Usaha Untuk MOU 2.0

Kredibiliti Pakatan Harapan kini sudah terjejas. Oleh itu sebarang cubaan untuk MOU 2.0 sukar untuk berlaku. Momentum naratif PH khianat dan tidak tepati janji serta tiada kestabilan untuk mempercayai PH kini sudah berleluasa dalam minda penyokong BN.

5. Menjatuhkan Imej Dan Kredibiliti PH

Usul yang dipilih dalam percaturan kali ini tepat kerana ini bukan sahaja usul KDN / PPBM dan Dato Hamzah tetapi ini juga adalah usul dimana sudah termaktub dalam MANIFESTO PH untuk hapuskan SOSMA. Oleh itu , bagaimana ahli PH sendiri akan menyokong mahupun berkecuali?

Bossku berjaya memerangkap PH. Jika mereka menyokong atau berkecuali juga akhirnya dituduh mengkhinati perjuangan mereka selama ini. Jika mereka menolak maka akan dituduh tidak tepati perjanjian MOU. Walau apa sekalipun PH berada dalam situasi tidak boleh dipercayai biar apa sahaja yang dilakukan mahupun tidak boleh dilakukan oleh mereka. Ini adalah CHECKMATE sebelum pengundian bermula.

Hal ini disebabkan Bossku dan pihak kluster mahkamah sudah tahu usul SOSMA bukanlah sesuatu yang sudah DIRUNGDING dan DIPERSETUJUI bersama. ( bacalah di bawah untuk mengetahui dengan lebih lanjut ) .

Mengapa Usul Sosma Dipilih Menjadi Percaturan Utama?

Usul SOSMA dipilih menjadi pelan percaturan utama kerana terdapat klausa dalam MOU yang mudah dieksploitasi.

Klausa Perjanjian MOU Yang Tidak Ditafsir Dengan Mendalam Sehingga Timbulkan Kekeliruan

{ PH boleh menyokong atau berkecuali dalam proses meluluskan apa-apa usul kerajaan, atau RUU lain, yang kegagalan meluluskannya merupakan satu bentuk ketidakpercayaan, atau tiada keyakinan terhadap Kerajaan, selepas proses penggubalan itu dirundingi, dan dipersetujui secara bersama pada dasarnya. }