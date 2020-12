Surat Terbuka Menyayat Hati , Pedih & Sedih Dari Penyokong PAS Kepada UMNO – Mekar Slogan HIDUP Melayu Islam Bila Dah BerDAP

Saudara UMNO ,

Ketika ada paling lemah dalam sejarah politik negara maka kita sedia bersama anda. Anda menjanjikan pelbagai naratif dan harapan kepada kita bahawa Melayu dan Islam perlu bersatu. Anda memperjuangkan agenda Kepimpinan dan Kepentingan Melayu. Kita digesa supaya bersama dalam agenda untuk menentang Anwar dan DAP yang dipercayai menjadi punca penyatuan kita. Anda melaungkan Perpaduan UMMAH. Anda melaungkan Penyatuan Melayu. Anda melaungkan Say No To DAP dan Anwar.

Pada ketika itu kita susah bersama dan mengharungi 4 pilihan raya kecil dan kalah. Namun kita tidak berputus asa dan terus kuatkan agenda kepimpinan Say No To Anwar dan DAP dalam perjuangan kerjasama politik kita. Namun kini setelah anda kembali menjadi kerajaan dan menang 6 pilihan raya kecil bersama – sama. Anda terus berubah kepada sifat dan sikap asal lama anda yang tamak dan gila kuasa.

Penyokong anda pula membina naratif seolah – olah PAS sudah merasai nikmat menjadi kerajaan dan sebab itu kita sanggup menyokong kepimpinan PPBM dan TSMY. Anda perlu tahu bahawa dalam sejarah PAS sudah biasa menjadi pembangkang. Dalam pembentukan kerajaan baharu ini pula PAS tidak meminata apa – apa jawatan dan tuntutan seperti yang dituntut oleh UMNO. Dalam pilihan raya negeri Sabah PAS juga berdisplin dan sanggup bertolak ansur atas setia kawan untuk tidak bertanding. Selepas kemenangan juga PAS juga tidak meminta sebarang jawatan untuk pengorbanan kita.

Dengan DAP dan PKR dulu juga kita ada pertandingan 3 penjuru. Namun dalam kerjasama baharu ini atas semangat setia kawan kita sanggup bertolak ansur dan tidak meminta apa – apa termasuk sanggup berkoban untuk tidak bertanding.

Kita menyokong kepimpinan PPBM dan TSMY juga kerana kita terbeli dengan agenda penyatuan Melayu dan UMMAH yang dijual oleh anda pada suatu ketika dahulu. Apakah kita perlu membezakan antara dan sesama Melayu sendiri ? Apakah bezanya antara Melayu-Islam UMNO dengan PPBM?

Kita tidak pernah meminta sebarang jawatan yang penting dalam kerajaan. Kita tidak pernah meminta jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kita tidak pernah meminta sebarang jawatan di negeri Sabah. Kita juga sanggup berkorban demi keihklasan kerjasama politik dan bukannya agenda politik kepentingan diri dan selamatkan diri daripada kes mahkamah. Kesemua kementerian kita adalah paling tidak relevan tetapi kita tidak tamak haloba minta jawatan yang penting kerana kita percaya kepada kata – kata UMNO sebelum ini tiada jawatan pun boleh berkhidmat kepada rakyat. Kita juga memegang amanat Presiden UMNO Zahid Hamidi pada ketika itu bahawa lantikan menteri adalah atas budi bicara dan bidang kuasa Perdana Menteri.

Kita berasa pedih dan sedih. Kita seolah – olah jambatan yang dipijak oleh anda menyeberangi sungai dan selepas anda kuat dan selamat maka kini kita dikhianati berkali – kali. Anda sanggup menikam rakan seperjuangan Melayu-Islam dan gabungan dengan menyokong Anwar sebagai Perdama Menteri. Anda sanggup mengkhianati dengan menjatuhkan kerajaan PAS di Perak dengan bekerjsama dengan musuh politik kita iaitu DAP.

Dulu anda kata Say No To Anwar dan DAP. Dulu anda kata DAP itu komunis dan musuh Islam-Melayu. Dulu anda kata DAP mahu tubuhkan kerajaan Kristian di Malaysia. Dulu anda kata DAP mencabar hak Melayu Islam , Bahasa Melayu dan Raja kita. Dulu anda kata DAP terlalu bersifat perkauman. Kini anda sanggup meninggalkan sahabat seperjuangan Islam yang kita susah – payah bina dahulu dengan bekerjasama dengan DAP.

Anda sanggup tikam PPBM-PAS yang Melayu-Islam dengan menyokong DAP. Apakah ini namanya demi rakyat , bangsa , agama dan negara atau sebenarnya demi kepentingan politik peribadi?

Hanya kerana kita tidak bersanggup bersama DAP maka UMNO Kelantan pula memberi amaran kepada PAS bahawa UMNO akan bertanding dengan PAS di setiap kerusi. Anda lebih menghormati pihak musuh kita berbanding dengan rakan. Sebaik – baiknya dengan pihak musuh anda juga melakukan perbincangan tetapi dengan kita berkali – kali keputusan politik dibuat tanpa sebarang perbincangan.

Saudara Najib dan Zahid ,

Kita tahu adalah tidak adil untuk menyalahkan keseluruhan parti , pemimpin dah ahli UMNO. Kita percaya majoriti masih cintakan persahabatan kita. Kita sedar sebenarnya hanya Team Kluster Mahkamah yang diketuai oleh Najib dan Zahid. Mereka terus membuat percaturan politik dengan menggugat kestabilan kita demi menyelamatkan diri mereka daripada kes mahkamah.

Mereka tidak kisah dengan menghalalkan pelbagai cara termasuk menyuruh Melayu dan Islam menyokong Anwar dan DAP asalkan kes rompakan berbillion ringgit wang rakyat dan negara mereka boleh dilepaskan oleh pihak mahkamah melalui campur tangan politik dan bukannya mengikut the Rule of Law yang sebenar.

Kita berharap akar umbi UMNO akan bangun dan desak supaya DEMI Selamatkan UMNO maka UMNO perlu Start to Say No To Najib-Zahid That Said Yes To DAP dan PKR.

Ya Allah ya Tuhanku, hancur kan lah ahli -ahli politik yang gila kuasa. Mereka melaungkan perjuangan agama bangsa dan negara, tetapi hakikatnya, mereka pergunakan agama bangsa dan negara untuk kepentingan parti mereka. Kes di mahkamah tidak digugurkan, jadi mereka mencari alasan untuk mengugut. Sungguh, mereka hanya pentingkan diri sendiri, kaum kerabat, dan parti mereka sahaja. Di saat ramai rakyat menderita dibuang kerja, mereka gila kuasa berebut jawatan yangg tidak kekal abadi.

Jahanamkan ahli – ahli politik seperti mereka Ya Allah. Sesungguhnya negara hanya akan aman sekiranya mereka dan rakan2 parti mereka dihumban ke dalam penjara kerana kes rasuah dan salah guna kuasa yang bertimbun.

Perpaduan orang melayu rosak kerana keangkuhan pemimpin UMNO yang gila kuasa. Dah cantik politik orang Melayu terbentuk dlm Muafakat Nasional bersama UMNO, PAS dan Bersatu tetapi dek keegoan syaitan nafsu yang menguasai diri utk berkuasalah yg memecahkan perpaduan orang Melayu kita.

Perjuangan UMNO yg dulu dah tak macam sekarang. Berjuang kononnya “demi rakyat” berselindung disebalik niat untuk jaga perut masing-masing. Kalahnya UMNO dlm PRU yg lepas untuk memberi kesedaran kepada pemimpin UMNO tentang rakusnya mereka dngan kuasa akhirnya tumbang dngan kuasa rakyat.

Nampaknya UMNO masih lagi tidak sedar.

PAS Lak Yang Dipersalahkan..

Ko Buat Usul Tak Bincang Dengan PAS..

Bile Kerajaan Baru Nak Tubuh Ko Baru Nak Ajak PAS!

Kemudian PAS bertegas Terus PAS Dilabel Pengkhianat.. Demn!!

Spin La Kuat Mana Pun..Kami Rakyat Dah Kenal Mana Satu Kaca Dan Permata!

Btw, Kami Rakyat Dah Bagi Peluang Kedua Kepada Mengkome UMNO yer..

Tapi, Inilah Hakikat Yang Kita Terpaksa Terima Bahawa UMNO Takkan Sesekali Pernah Berubah!!

Besar Kepala..

Lupa Diri..

Angkuh..

Gila Kuasa Jawatan..

Ingatlah Masa Korang Kalah Mase PRU14 Dulu, Korang Datang Menghulur Tangan Kepada PAS!

PAS Demi Islam Agama Bangsa Tanpa Menghiraukan Makian Cacian Menyambut Salam Mengkome..

Tapi Lihatlah Sekarang Ni, Bila Dah Berkuasa Balik, Hilang Habis Semangat MELAYU-ISLAM!!

Yang Tinggal Hanyalah Semangat PENYAMUN!!

Sedeh Dengan Bangsaku..

Sanggup Mengkome Melutut Bersekongkol Dengan DAP Dengan Menikam Belakang Saudara Seakidah-Setauhid- Sekalimah Kalian..

Demi Untuk Menangguk Segantang Kuasa Dan Jawatan!

Depan Rakyat.. No ANWAR No DAP!

Belakang Rakyat.. Bercomolot Dengan DAP!

Lihatlah.. Lihatlah Dunia!!

Semoga Mekar Slogan HIDUP MELAYU ISLAM Bila Dah BerDAP Nanti Yer..

Penyokong PAS