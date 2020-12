TMJ Tells Syed Saddiq : I’m Sick & Tired of Fake Politicians – Stop Acting & Telling Lies To Shave Your Hair & Steal The Rakyat Money When You Still Got Case With MACC

Di laman Twitter ketika ini hangat memperkatakan mengenai status laman Insta Story yang dimuatnaik oleh Tengku Mahkota Johor,Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar ibni Sultan Ibrahim.

Dalam status tersebut yang turut berkongsi sebuah foto cek pemberian baginda, Tunku Ismail atau lebih dikenali sebagai TMJ dikatakan seolah-olah memerli Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selepas ahli parlimen Muar itu bernazar ingin membotakkan kepalanya jika berjaya mengutip sumbangan sebanyak RM200,000.

Menerusi kenyataan itu, TMJ berharap individu yang dimaksudkannya itu tidak lagi menggunakan penduduk Muar untuk kepentingan peribadi selain menghentikan penipuan termasuklah membatalkan niat untuk botakkan kepala.

Terdahulu, Syed Saddiq menyatakan kempen tersebut adalah untuk mengutip dana bagi membeli sebuah komputer riba buat 100 orang pelajar dalam kawasan parlimen beliau. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu telah melancarkan kempen #1keluarga1laptop tersebut dengan matlamat setiap keluarga di Parlimen Muar akan memiliki sebuah komputer riba untuk kegunaan anak-anak mereka.-Murai.

Source : MYKMU

Muar MP Syed Saddiq has vowed to go bald if he can raise RM200,000 (S$65,600) in five days — all for a charitable cause

Shaving head for charity

The Malaysian politician and former minister for youth and sports is putting his hair on the line to raise funds for less fortunate students in Muar, under his fundraiser programme named “One Family, One Laptop”.

Aiming to raise RM200,000 (S$65,600) for 100 laptops, Syed declared on Dec. 26 that he will be participating in the #BotakChallenge (Bald Challenge), shaving his head if the target is hit within five days.

Syed Saddiq called by MACC in probe over missing RM250k

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman had to leave Parliament after he was called to assist the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) in its investigations.

The investigation is believed to be over the RM250,000 which went missing from the safe at the Muar MP’s home.

“I had to leave Parliament a little early today, because I was called by the MACC to assist investigations.

“I am ready and will always cooperate fully with the MACC.

