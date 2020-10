UMNO & BN MPs Including Those With Appointed Position May Pull Out Support From Perikatan Nasional En Bloc

Umno MPs will only decide en bloc on the party’s position in the Perikatan Nasional coalition, former president Najib Razak said today.

“We must act as a single bloc. This is among the views agreed on by everyone,” he told reporters after attending a three-hour meeting with Barisan Nasional (BN) leaders.

Najib is the chairman of BN’s advisory board.

Today’s meeting was called following the Agong’s decision yesterday not to invoke his constitutional powers to declare a state of emergency as proposed by Prime Minister Muhyiddin Yassin.

BN MPs who met today, however, made no decision on the future of the coalition’s participation in the current government.

Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yesterday said there was no pressing need for a state of emergency, but warned MPs against politicking which could disrupt the government’s war against Covid-19.

It is learnt that BN leaders today also discussed their support for Muhyiddin.

Padang Besar Zahidi Zainul Abidin said the majority of leaders were against any move to cooperate with PKR’s Anwar Ibrahim or DAP.

“Many BN MPs still hold to the ‘No Anwar, no DAP’ rule,” the deputy communications and multimedia minister added.

He said the people were also to blame for the state of politicking, adding that they had been “tricked” when they cast their ballots in the 2018 election.

Umno adviser Tengku Razaleigh Hamzah meanwhile hinted that the party’s support for Muhyiddin would be decided by its Supreme Council tonight.

Source : Malaysia Now

Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka tidak akan mendapat sokongan ahli-ahli Parlimen daripada Barisan Nasional (BN), kata sumber dalaman parti itu hari ini.

“Ini termasuk dalam kalangan 26 Ahli Parlimen BN yang diberikan jawatan oleh Muhyiddin. Mereka juga tidak akan memberikan sokongan kepada Perdana Menteri.

“Jadi mesyuarat ahli-ahli Parlimen BN hari ini tidak akan memihak kepada Muhyiddin apabila ramai Ahli Parlimen BN bertegas dengan pendirian tidak mahu menyokong Muhyiddin,” kata sumber terbabit.

Hari ini berlangsung mesyuarat membabitkan Ahli-ahli Parlimen BN di Menara Dato Onn di sini susulan keputusan Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak cadangan darurat oleh Perdana Menteri semalam.

Antara yang dilihat hadir termasuk bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak; veteran UMNO, Tengku Razaleigh Hamzah dan Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman.

Turut kelihatan, Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang juga Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Othman Said manakala Presiden UMNO, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan hadir lebih awal.

Untuk rekod, BN mempunyai seramai 39 Ahli Parlimen.

Dakwaan menjadi lebih kukuh apabila Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Seri Hishammuddin Hussein turut membayangkan perkara sama ketika ditemui media sejurus tiba di Bangunan Dato Onn di sini sebentar tadi.

Beliau berkata, mesyuarat BN hari ini akan memberi tumpuan kepada gesaan agar Muhyiddin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri berikutan kegagalannya untuk mengisytiharkan darurat.

“Itulah yang sedang kita bincangkan, namun saya ingin mendengar kedudukan BN terlebih dahulu,” katanya.

Source : Sinar Harian